La Corée du Sud cherche un trésor de tungstène.

Le tungstène bleu qui clignote sur les parois des puits de mine abandonnés, dans une ville qui a connu des jours meilleurs, pourrait être le catalyseur de la tentative de la Corée du Sud de briser la domination de la Chine sur les minéraux critiques et de revendiquer les matières premières du futur.

La mine de Sangdong, à 180 km au sud-est de Séoul, revient d'entre les morts pour extraire le métal rare qui a trouvé une nouvelle valeur à l'ère numérique dans des technologies allant des téléphones et des puces aux véhicules électriques et aux missiles.

"Pourquoi le rouvrir maintenant, après 30 ans ? Parce que cela signifie la souveraineté sur les ressources naturelles", a déclaré Lee Dong-seob, vice-président du propriétaire de la mine, Almonty Korea Tungsten Corp.

"Les ressources sont devenues des armes et des actifs stratégiques."

Sangdong est l'une des au moins 30 mines ou usines de traitement de minéraux critiques dans le monde qui ont été lancées ou rouvertes en dehors de la Chine au cours des quatre dernières années, selon un examen par Reuters des projets annoncés par les gouvernements et les entreprises. Il s'agit notamment de projets de développement du lithium en Australie, des terres rares aux États-Unis et du tungstène en Grande-Bretagne.

L'ampleur des projets illustre la pression ressentie par les pays du monde entier pour sécuriser l'approvisionnement en minéraux critiques considérés comme essentiels pour la transition énergétique verte, du lithium dans les batteries des VE au magnésium dans les ordinateurs portables et au néodyme que l'on trouve dans les éoliennes.

La demande globale pour ces minéraux rares devrait être multipliée par quatre d'ici 2040, a déclaré l'Agence internationale de l'énergie l'année dernière. Pour ceux utilisés dans les véhicules électriques et le stockage des batteries, la demande devrait être multipliée par 30, a-t-elle ajouté.

De nombreux pays considèrent leur lecteur de minéraux comme une question de sécurité nationale, car la Chine contrôle l'extraction, le traitement ou le raffinage d'un grand nombre de ces ressources.

La puissance asiatique est le plus grand fournisseur de minéraux critiques aux États-Unis et à l'Europe, selon une étude réalisée par la Commission géologique de Chine en 2019. Sur les 35 minéraux que les États-Unis ont classés comme critiques, la Chine est le plus grand fournisseur de 13 d'entre eux, dont les éléments de terres rares essentiels aux technologies d'énergie propre, selon l'étude. La Chine est la plus grande source de 21 minéraux essentiels pour l'Union européenne, comme l'antimoine utilisé dans les batteries, indique l'étude.

"Dans le restaurant des matières premières critiques, la Chine est assise en train de manger son dessert, et le reste du monde est dans le taxi en train de lire le menu", a déclaré Julian Kettle, vice-président senior pour les métaux et les mines du cabinet de conseil Wood MacKenzie.

IL FAUT AVOIR UN PLAN B

Les enjeux sont particulièrement élevés pour la Corée du Sud, où se trouvent de grands fabricants de puces comme Samsung Electronics. Le pays est le plus grand consommateur de tungstène par habitant au monde et dépend de la Chine pour 95 % de ses importations de ce métal, prisé pour sa solidité inégalée et sa résistance à la chaleur.

La Chine contrôle plus de 80 % de l'approvisionnement mondial en tungstène, selon le CRU Group, des analystes de matières premières basés à Londres.

La mine de Sangdong, une ville autrefois animée de 30 000 habitants qui n'en compte plus que 1 000, détient l'un des plus grands gisements de tungstène au monde et pourrait produire 10 % de l'offre mondiale lorsqu'elle ouvrira l'année prochaine, selon son propriétaire.

Lewis Black, PDG de la société mère canadienne d'Almonty Korea, Almonty Industries, a déclaré à Reuters qu'elle prévoyait de proposer environ la moitié de la production traitée de l'exploitation sur le marché intérieur de la Corée du Sud, comme alternative à l'offre chinoise.

"Il est facile d'acheter à la Chine et la Chine est le plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud, mais ils savent qu'ils sont trop dépendants", a déclaré M. Black. "Il faut avoir un plan B en ce moment".

Le tungstène de Sangdong, découvert en 1916 pendant l'ère coloniale japonaise, était autrefois un pilier de l'économie sud-coréenne, représentant 70 % des recettes d'exportation du pays dans les années 1960, lorsqu'il était largement utilisé dans les outils de coupe des métaux.

La mine a été fermée en 1994 en raison d'un approvisionnement en minerai moins cher en provenance de Chine, ce qui l'a rendue non viable commercialement, mais aujourd'hui, Almonty fait le pari que la demande, et les prix, continueront à augmenter sous l'impulsion des révolutions numérique et verte, ainsi que du désir croissant des pays de diversifier leurs sources d'approvisionnement.

Les prix européens du paratungstate à 88,5 % minimum - la matière première clé des produits à base de tungstène - se négocient autour de 346 dollars la tonne, soit une hausse de plus de 25 % par rapport à l'année dernière et un niveau proche de ses plus hauts niveaux en cinq ans, selon l'agence de tarification Asian Metal.

La mine de Sangdong est en cours de modernisation, de vastes tunnels étant creusés sous terre, tandis que les travaux ont également commencé sur une usine de broyage et de concassage du tungstène.

"Nous devrions continuer à exploiter ce type de mine afin que les nouvelles technologies puissent être transmises aux générations suivantes", a déclaré Kang Dong-hoon, un directeur à Sangdong, où un panneau "Fierté de la Corée" est affiché sur un mur du bureau de la mine.

"Nous avons été perdus dans l'industrie minière pendant 30 ans. Si nous perdons cette chance, il n'y en aura plus d'autre."

Almonty Industries a signé un contrat de 15 ans pour vendre du tungstène à Global Tungsten & Powders, basé en Pennsylvanie, un fournisseur de l'armée américaine, qui utilise diversement le métal dans les pointes d'obus d'artillerie, les fusées et les antennes de satellite.

Pourtant, il n'y a aucune garantie de succès à long terme pour le groupe minier, qui investit environ 100 millions de dollars dans le projet Sangdong. De telles entreprises pourraient encore avoir du mal à concurrencer la Chine et certains experts de l'industrie craignent que les pays développés ne respectent pas leurs engagements en matière de diversification des chaînes d'approvisionnement en minéraux essentiels.

DIPLOMATIE DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Séoul a mis en place un groupe de travail sur les éléments clés de la sécurité économique après une crise d'approvisionnement en novembre dernier, lorsque Pékin a resserré les exportations de solution d'urée, que de nombreux véhicules diesel sud-coréens sont tenus par la loi d'utiliser pour réduire les émissions. À l'époque, près de 97 % de l'urée de la Corée du Sud provenait de Chine et les pénuries ont provoqué des achats de panique dans les stations-service du pays.

La Korean Mine Rehabilitation and Resources Corporation , une agence gouvernementale responsable de la sécurité des ressources nationales, a déclaré à Reuters qu'elle s'était engagée à subventionner environ 37 % des coûts de creusement du tunnel de Sangdong et qu'elle envisagerait un soutien supplémentaire pour atténuer tout dommage environnemental potentiel.

Le nouveau président Yoon Seok-yeol s'est engagé en janvier à réduire la dépendance minérale à l'égard d'"un certain pays" et a annoncé le mois dernier une nouvelle stratégie en matière de ressources qui permettra au gouvernement de partager les informations sur les stocks avec le secteur privé.

La Corée du Sud n'est pas seule.

Les États-Unis, l'Union européenne et le Japon ont tous lancé ou mis à jour des stratégies nationales d'approvisionnement en minéraux critiques au cours des deux dernières années, établissant de vastes plans pour investir dans des lignes d'approvisionnement plus diversifiées afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine.

Les chaînes d'approvisionnement en minéraux sont également devenues une caractéristique des missions diplomatiques.

L'année dernière, le Canada et l'Union européenne ont lancé un partenariat stratégique sur les matières premières afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine, tandis que la Corée du Sud a récemment signé des accords de collaboration avec l'Australie et l'Indonésie sur les chaînes d'approvisionnement en minéraux.

"La diplomatie des chaînes d'approvisionnement sera privilégiée par de nombreux gouvernements dans les années à venir, car l'accès aux matières premières essentielles à la transition verte et numérique est devenu une priorité absolue", a déclaré Henning Gloystein, directeur des ressources énergétiques et climatiques du cabinet de conseil Eurasia Group.

En novembre, le principal planificateur économique chinois a déclaré que la Chine allait intensifier l'exploration des ressources minérales stratégiques, notamment les terres rares, le tungstène et le cuivre. OPPOSITION ENVIRONNEMENTALE Des investissements mondiaux de 200 milliards de dollars dans des capacités minières et de fusion supplémentaires sont nécessaires pour répondre à la demande critique d'approvisionnement en minéraux d'ici 2030, soit 10 fois plus que ce qui est engagé actuellement, a déclaré M. Kettle.

Pourtant, les projets se sont heurtés à la résistance des communautés qui ne veulent pas d'une mine ou d'une fonderie près de chez elles.

En janvier, par exemple, la pression des écologistes a incité la Serbie à révoquer la licence d'exploration de lithium de Rio Tinto, tandis que l'administration du président américain Joe Biden a annulé deux baux pour les mines de cuivre et de nickel d'Antofagasta dans le Minnesota.

À Sangdong, certains habitants doutent que la mine améliore leur vie.

"Beaucoup d'entre nous dans cette ville ne croyaient pas que la mine reviendrait vraiment", a déclaré Kim Kwang-gil, 75 ans, qui a vécu pendant des décennies du tungstène qu'il extrayait à la batée d'un ruisseau descendant de la mine lorsqu'elle était en activité.

"La mine n'a plus besoin d'autant de personnes qu'avant, car tout est fait par des machines."