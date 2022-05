Le rachat de Biohaven par Pfizer, pour 11,6 milliards de dollars, pourrait susciter d'autres transactions dans le domaine de la biotechnologie.

La transaction, annoncée mardi, est la plus importante du secteur depuis le début de l'année et met fin à une pénurie de grandes acquisitions, qui, avec les échecs cliniques et les retraits des investisseurs suite à l'atténuation progressive de la pandémie, ont mis à mal les actions biotechnologiques.

"Un poids sur le secteur a été le manque relatif de fusions et d'acquisitions ces derniers temps ... et nous pensons que cette nouvelle pourrait être juste ce que le docteur a ordonné pour restaurer le sentiment", a déclaré Christopher Raymond, analyste de Piper Sandler.

Les biotechnologies sortent de leur pire mois d'avril depuis 2002, et l'effondrement de leur valorisation en a fait des cibles intéressantes pour les fusions et acquisitions, surtout lorsque les petits fabricants de médicaments sont aux prises avec un manque de liquidités, selon les analystes.

Graphique : L'indice des biotechnologies est en passe de céder la plupart de ses gains liés à la pandémie - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvyklwxovg/Biotech%20index%20chart.JPG L'analyste Mohit Bansal de Wells Fargo, qui a cité en février Biohaven comme cible d'acquisition, avait également cité Alnylam Pharmaceuticals, Vir Biotechnology et Intellia Therapeutics.

Les sociétés n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Pfizer a proposé une prime de 78,6 %, soit 148,50 $ par action de Biohaven, mais ce prix était inférieur au prix de 151,51 $ auquel les actions de Biohaven se négociaient en octobre, avant le début de la dégringolade de plusieurs mois dans le secteur.

Les fabricants de médicaments qui ont bénéficié de leurs produits COVID-19, tels que Moderna Inc et BioNTech, ont également signalé qu'ils disposent de suffisamment de liquidités pour réaliser des transactions.

Moderna a terminé le premier trimestre avec une trésorerie de 19,3 milliards de dollars, tandis que BioNTech a déclaré que sa trésorerie était d'environ 10 milliards d'euros (10,55 milliards de dollars).

Mais il n'y a pas eu "un changement fondamental dans les attentes des vendeurs à ce stade", a déclaré le mois dernier le directeur général de Merck & Co Inc, Robert Davis.

"Il y a certains petits acteurs qui ont des problèmes de trésorerie. C'est là que vous pourriez voir du mouvement en premier".