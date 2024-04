Alok Industries Limited est une entreprise textile intégrée basée en Inde. L'entreprise est principalement engagée dans la fabrication de textiles, y compris les activités de raccommodage et d'emballage. La société a des activités commerciales intégrées pour ses deux secteurs verticaux : le coton et le polyester. La société opère à travers quatre divisions : filature, polyester, textiles de maison, et vêtements et tissus. Elle dispose d'une vaste clientèle dans le monde entier, qui comprend des marques de détail mondiales, des importateurs, des marques privées, des détaillants nationaux, des fabricants de vêtements et de textiles et des négociants. Ses catégories de produits comprennent les accessoires, les tissus pour vêtements, les palettes ondulées, le coton et les fils mélangés, la broderie, les vêtements tissés et tricotés, les textiles de maison et les polyesters. Les filiales de la société comprennent Alok Infrastructure Limited, Alok Worldwide Limited et Alok Singapore Pte Limited.

Secteur Textiles et Cuirs