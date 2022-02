Le bénéfice récurrent du quatrième trimestre de la société brésilienne Itausa augmente de 53 %.

La société a déclaré un bénéfice net récurrent, qui exclut les éléments exceptionnels, de 4,185 milliards de reais (802,51 millions de dollars) au dernier trimestre de 2021. Le bénéfice net a été de 4,117 milliards de reais, soit 12% de plus que la même période de 2020.

La performance a été "tirée principalement par les meilleurs résultats d'Itau Unibanco, en raison de la croissance de son portefeuille de prêts", a déclaré Itausa dans un dépôt de titres.

Les résultats récurrents attribués aux participations d'Itausa dans le secteur financier se sont élevés à 2,725 milliards de reais, en hausse de 15 % sur un an. La semaine dernière, Itau et XP Inc ont tous deux annoncé une hausse de leurs bénéfices au quatrième trimestre.

Bien qu'ils représentent une part moins importante des résultats d'Itausa, les investissements de la société dans le secteur non financier, qui comprennent des participations dans le fabricant de chaussures Alpargatas et le fabricant de panneaux en bois Dexco SA, ont également enregistré une amélioration significative.

Ils ont été à l'origine de 859 millions de reais de revenus récurrents au quatrième trimestre, soit un bond de 55 % sur une base annuelle.

La valeur de l'actif net d'Itausa a diminué de 21 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 100,4 milliards de reais, tandis que sa décote de participation a atteint 21,5 % à la fin de 2021, soit 1,2 point de pourcentage de moins que l'année précédente.

La direction de la société estime que "le niveau actuel de la décote est exagéré et ne reflète pas le niveau approprié de l'indicateur", a-t-elle déclaré.

(1 $ = 5,2149 reais)