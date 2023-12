Alpargatas SA, anciennement Sao Paulo Alpargatas SA, est une société basée au Brésil qui produit des chaussures, des vêtements et des articles de sport. La société fabrique et vend des chaussures et leurs composants, des vêtements ainsi que des produits textiles. Le portefeuille de marques de la société comprend Havaianas, qui fabrique des tongs dans de nombreux modèles et couleurs ; Osklen, une marque de mode proposant des vêtements, des chaussures et des accessoires pour hommes et femmes, tels que des sacs et des lunettes de soleil, et Dupe, un fabricant de sandales qui utilise la technologie HXP Gel qui offre plus de confort et de douceur aux pieds des consommateurs. La société est présente dans le monde entier, notamment en Colombie, à Hong Kong, à Londres, à Lisbonne et à Sao Paulo.

Secteur Chaussures