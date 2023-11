Alpha and Omega Semiconductor Limited est un concepteur, développeur et fournisseur mondial d'une gamme de semi-conducteurs de puissance. Son portefeuille de produits vise des applications à haut volume, notamment les ordinateurs personnels, les cartes graphiques, les consoles de jeu, les téléviseurs à écran plat, les appareils ménagers, les outils électriques, les téléphones intelligents, les batteries, les commandes de moteur grand public et industrielles et les alimentations pour les téléviseurs, les ordinateurs, les serveurs et les équipements de télécommunication. Son portefeuille de produits comprend des circuits de puissance discrets et des circuits intégrés de puissance qui desservent le marché analogique vaste et diversifié des semi-conducteurs de puissance. Les produits discrets de puissance consistent en des MOSFET de puissance à basse, moyenne et haute tension. Les circuits intégrés de puissance fournissent de l'énergie et contrôlent et régulent les variables de gestion de l'énergie, telles que le flux de courant et le niveau de tension. Son portefeuille de semi-conducteurs de puissance comprend plus de 2 600 produits. La société exerce ses activités principalement aux États-Unis d'Amérique, à Hong Kong, en Chine et en Corée du Sud.