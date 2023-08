Alpha and Omega Semiconductor Limited est un concepteur, développeur et fournisseur de semi-conducteurs de puissance. Son portefeuille de produits comprend des ordinateurs portables, des téléviseurs à écran plat, des éclairages LED, des téléphones intelligents, des blocs de batteries, des commandes de moteurs grand public et industriels et des alimentations pour téléviseurs, ordinateurs, serveurs et équipements de télécommunications. Elle propose également des semi-conducteurs de puissance, notamment des MOSFET, des IGBT, des modules de puissance intelligents (IPM), des suppresseurs de tension transitoire (TVS), des HVIC, des circuits intégrés à large bande interdite (SiC/GaN) et des circuits intégrés de puissance. Ses produits sont applicables dans les adaptateurs AC-DC, les alimentations AC-DC ATX, les onduleurs solaires DC-AC, l'automobile, les ordinateurs de bureau, les vélos électriques, les téléviseurs LCD, les téléphones mobiles, les ordinateurs portables et les applications domestiques.