Alpha Bank A.E. : une rumeur d'augmentation de capital qui fait des dégâts

The Power Game a révélé ce matin que l'établissement prépare une augmentation de capital d'1 milliard d'euros, soit la moitié de sa capitalisation actuelle. Malgré un niveau de grec extrêmement médiocre, nous avons compris que la publication indique qu'une annonce est prévue aujourd'hui ou demain et qu'elle devrait aboutir au lancement de l'opération à partir du 27 mai. L'objectif est de renforcer les fonds propres en profitant de conditions de marché encore relativement clémentes.

Les autres établissements financiers grecs sont secoués, à l'image de National Bank of Greece (-4,5%), de Piraeus Financial (-3,8%) et d'Eurobank (-2,5%). A cause de cet accès de faiblesse bancaire, l'indice ASE perd 0,9%, à contrecourant de la tendance globale en Europe. La hausse de 1,5% du poids-lourd local, Coca-Cola HBC et celle un peu moins prononcée de l'opérateur de jeux de hasard OPAP (Greek Organisation of Football Prognostics) atténuent la douloureuse.