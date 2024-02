(Alliance News) - Arecor Therapeutics PLC a célébré jeudi une "forte performance commerciale" pour 2023, vantant le premier produit commercial incorporant sa plate-forme Arestat.

La société de biotechnologie commerciale basée dans le West Sussex, en Angleterre, a déclaré que les revenus ont bondi de 90% pour atteindre 4,6 millions de livres sterling en 2023, contre 2,4 millions de livres sterling en 2022. Les liquidités à la fin de 2023 s'élevaient à 6,8 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 12,8 millions de livres sterling de l'année précédente.

La société a souligné que la commercialisation par un partenaire du premier produit incorporant la technologie Arestat, l'AT220, "a été une étape importante pour le groupe, démontrant une fois de plus la force de sa technologie et sa valeur pour les partenaires et, en fin de compte, pour les patients".

La première vente commerciale en novembre a déclenché un paiement d'étape pour la licence, Arecor recevant désormais des redevances sur les ventes du produit.

En janvier, Arecor a pris note d'une annonce d'Inhibrx Inc et de Sanofi SA selon laquelle les deux sociétés ont convenu que Sanofi acquerrait tous les actifs et passifs associés à INBRX-101 pour un montant d'environ 1,7 milliard de dollars US. L'INBRX-101 est un traitement d'augmentation de l'alpha-1 antitrypsine recombinante optimisée, qui fait actuellement l'objet d'un essai résidentiel pour le traitement des patients atteints d'un déficit en alpha-11 antitrypsine ou AATD.

Le déficit en alpha-1-antitrypsine accroît le risque de maladies pulmonaires, hépatiques ou cutanées, car c'est l'alpha-1-antitrypsine qui protège les poumons et le foie de l'inflammation.

INBRX-101 incorpore "une nouvelle formulation améliorée" mise au point par Arecor à l'aide de sa technologie brevetée Arestat. Arecor et Inhibrx ont conclu un accord de licence en décembre 2020.

Arecor a déclaré jeudi : "Cette annonce est un soutien supplémentaire à la plateforme Arestat du groupe et souligne à la fois la valeur de cette nouvelle thérapie pour les patients et son potentiel commercial futur. Le groupe estime que Sanofi est bien placé pour achever le développement de ce nouveau médicament et, en fin de compte, le mettre à la disposition des patients qui en ont besoin".

Sarah Howell, directrice générale de Sanofi, a déclaré jeudi : "Avec un premier produit commercial incorporant l'Arestat lancé fin 2023 et générant désormais des royalties, des jalons de licence déclenchés sur des produits en partenariat, un flux de nouveaux partenariats technologiques pharmaceutiques et une dynamique continue avec le développement clinique de notre portefeuille de diabète, nous continuons à réaliser le potentiel de notre plateforme Arestat et, ce faisant, nous construisons une société biopharmaceutique importante."

Arecor prévoit de publier ses résultats pour 2023 au cours de la semaine débutant le 22 avril.

Les actions d'Arecor étaient en hausse de 0,7 % à 167,15 pence chacune jeudi après-midi à Londres.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.