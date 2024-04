Alpha Cognition Inc. est une société biopharmaceutique canadienne en phase clinique. La société développe des traitements pour les patients souffrant de maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer et les troubles cognitifs liés à des lésions cérébrales traumatiques légères (mTBI). Le portefeuille de produits de la société comprend ALPHA-1062, ALPHA-0602, ALPHA-0702 et ALPHA-0802 (GEM). ALPHA-1062 est une nouvelle entité chimique brevetée en cours de développement comme inhibiteur de l'acétylcholinestérase de nouvelle génération pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, avec des effets secondaires gastro-intestinaux minimes attendus. ALPHA-1062 est également développé en association avec la mémantine pour le traitement de la démence d'Alzheimer modérée à sévère, et en formulation intranasale pour le traitement des troubles cognitifs consécutifs à un traumatisme crânien léger. ALPHA-0602 est un programme de thérapie génique délivrant de la progranuline, une protéine neurotrophique. Il est en cours de développement préclinique pour le traitement de la SLA.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale