Alpha Financial Markets Consulting PLC est un fournisseur mondial de services de conseil spécialisés pour les secteurs de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et de l'assurance. Les trois divisions opérationnelles géographiques de la société sont les suivantes : Royaume-Uni, Amérique du Nord, Europe et APAC : Royaume-Uni, Amérique du Nord, Europe et APAC. Elle aide ses clients des secteurs de la gestion d'actifs, de la gestion de patrimoine et de l'assurance à s'adapter aux tendances structurelles de leurs marchés et à développer des modèles d'entreprise. La société compte plus de 900 consultants dans le monde. Elle travaille avec des conseillers, des plateformes, des chambres de compensation, des bourses, des services publics, des fonds de pension publics et privés du Royaume-Uni, des organisations caritatives, des fonds de dotation et des courtiers dans le monde entier. La société sélectionne et fait migrer des fournisseurs de services d'opérations de middle et de back-office dans des classes d'actifs alternatifs complexes. Elle propose également de la propriété intellectuelle, notamment des données, des méthodologies et des accélérateurs.