Alpha Financial Markets Consulting PLC est une société de conseil internationale basée au Royaume-Uni et spécialisée dans le secteur des services financiers. La société se concentre sur la fourniture de services de conseil en gestion, de conseil en technologie et de mise en œuvre. La société est organisée en trois divisions opérationnelles géographiques, à savoir le Royaume-Uni, l'Amérique du Nord et l'Europe et l'Asie-Pacifique : Royaume-Uni, Amérique du Nord et Europe & APAC. Ses activités sont toutes du même type : conseil spécialisé et services connexes au secteur des services financiers. Ses activités comprennent le conseil en gestion d'actifs et de patrimoine, le conseil en assurance, Lionpoint et Aiviq. La société aide ses clients des secteurs vie, non-vie, retraite, investissement de détail, santé et courtage à apporter des changements dans tous les domaines de leur activité. Lionpoint propose divers services, notamment des conseils stratégiques, des données et des analyses, la gestion de projets, des services gérés, la sélection et la mise en œuvre de systèmes et la transformation opérationnelle. Aiviq propose une plateforme fintech axée sur les données.