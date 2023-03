Alpha Financial prévoit des résultats annuels supérieurs aux prévisions du marché

Alpha Financial Markets Consulting PLC - société de conseil en gestion d'actifs basée à Londres - se dit "ravie" de ses bonnes performances continues et s'attend désormais à ce que ses résultats annuels, qui se termineront le 31 mars, soient "significativement" supérieurs aux attentes actuelles du marché, qu'elle n'a pas précisées. Explique que les conditions commerciales positives du second semestre 2022 et la demande continue des clients lui ont permis de réaliser une croissance organique à deux chiffres des revenus nets d'honoraires par rapport à l'année précédente. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements a également augmenté, et les marges sont restées stables.

Le directeur général Euan Fraser déclare : "Nous restons attentifs à la toile de fond inflationniste et aux incertitudes géopolitiques, et nous restons convaincus que les tendances sous-jacentes du secteur et notre réputation de leader sur le marché continueront à stimuler la demande mondiale pour nos services".

En novembre, Alpha a annoncé un bénéfice avant impôts de 14,2 millions de livres sterling pour le semestre clos le 30 septembre, soit une hausse considérable par rapport aux 4,2 millions de livres sterling de l'année précédente. Le chiffre d'affaires a fait un bond de 57 %, passant de 68,4 millions de livres sterling à 107,6 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 467,50 pence l'unité, en hausse de 7,5 % jeudi matin à Londres.

Variation sur 12 mois : hausse de 53 %.

