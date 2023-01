Alpha Group met l'accent sur les petites entreprises avec un bureau à Bristol

(Alliance News) - Alpha Group International PLC a annoncé jeudi le lancement d'un nouveau bureau de vente à Bristol, dans le cadre d'un nouveau plan d'actions associé.

Le fournisseur de solutions financières basé à Londres a déclaré qu'il visait à proposer son offre actuelle aux petites entreprises, à savoir les sociétés britanniques dont le chiffre d'affaires est compris entre 5 et 30 millions de livres sterling.

Alpha a expliqué : "N'ayant conquis qu'une fraction du marché des entreprises britanniques, le conseil d'administration estime que le groupe dispose déjà d'une importante marge de progression. Cependant, le marché des petites et moyennes entreprises britanniques représente une opportunité de marché supplémentaire et attrayante qui peut être capturée de manière efficace, rentable et sans détourner l'attention de notre objectif plus large sur les grandes entreprises et les institutions."

"L'opération de Bristol a déjà pris un bon départ et a généré des revenus supérieurs à 2 millions de GBP en 2022."

La société a ajouté qu'elle créait une nouvelle catégorie d'actions dans Alpha FX Ltd, dont elle détiendra 79 %, 21 % étant détenus par les participants restants de Bristol. Alpha Group a changé son nom d'Alpha Fx Group Ltd en décembre.

"Que vous soyez une entreprise de 5 millions de livres sterling ou une entreprise de 500 millions de livres sterling, l'impact de la volatilité des devises est ressenti de la même manière, mais malheureusement les petites entreprises restent souvent les plus négligées lorsqu'il s'agit de soutien stratégique", a déclaré Morgan Tillbrook, directeur général d'Alpha.

Jeudi matin, à Londres, les actions d'Alpha Group International étaient en hausse de 0,3 % à 1 805,00 pence chacune.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

