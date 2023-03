Genel réduit ses pertes ; la NAHL est emmenée par le bras des préjudices corporels

(Alliance News) - Voici un résumé des résultats des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

Alpha Group International PLC - Fournisseur de solutions financières aux entreprises basé à Londres - Le bénéfice avant impôt en 2022 augmente de 42% à 47,2 millions de livres sterling, contre 33,2 millions de livres sterling en 2021, citant un "bilan réussi en matière d'investissement". Le chiffre d'affaires augmente de 27 %, passant de 77,5 millions de livres sterling à 98,3 millions de livres sterling. Les dépenses d'exploitation augmentent de 38 %, passant de 44,1 millions de GBP à 60,7 millions de GBP. Déclaration d'un dividende final de 11,0 pence par action, en hausse de 38 % par rapport aux 8,0 pence de l'année précédente. Le dividende total s'élève à 14,4 pence, soit 31 % de plus que les 11,0 pence de l'année précédente. Note que ses activités n'ont pas été affectées par l'incertitude qui règne dans le secteur bancaire. Elle déclare que les transactions depuis le début de l'année 2023 ont été positives et conformes à ses propres attentes. Elle ajoute qu'elle est confiante dans la croissance "forte" de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices.

Atalaya Mining PLC - Producteur de cuivre basé à Chypre - Le bénéfice avant impôt chute à 32,3 millions d'euros en 2022, contre 159,8 millions d'euros en 2021, en raison d'une augmentation des coûts de l'électricité. Les recettes diminuent de 11 %, passant de 405,7 millions d'euros à 361,8 millions d'euros. Les coûts d'exploitation augmentent de 48 %, passant de 206,6 millions d'euros à 306,5 millions d'euros. La production de concentré de cuivre chute à 249 543 tonnes, contre 270 713 tonnes l'année précédente. Le coût de maintien par livre de cuivre augmente de 36 %, passant de 2,48 USD à 3,37 USD. Réduction du dividende final de 2,5% à 0,0385 USD par action, contre un versement inaugural de 0,0395 USD il y a un an, ce qui porte le dividende total à 0,0745 USD pour 2022. En ce qui concerne l'avenir, la société prévoit une amélioration des performances en 2023 dans un contexte de baisse attendue des prix de l'électricité. Estimation d'une production de cuivre en 2023 de 53 000 à 55 000 tonnes à un coût d'exploitation tout compris de 3,00 USD à 3,20 USD par livre de cuivre, contre 53 323 tonnes à un coût d'exploitation tout compris de 3,37 USD en 2022.

Genel Energy PLC - Compagnie pétrolière avec des opérations d'exploration et de production dans le nord de l'Irak - La perte avant impôt en 2022 se réduit considérablement à 7,1 millions USD contre 307,8 millions USD en 2021, stimulée par la hausse des prix du pétrole, les revenus augmentant de 29% à 432,7 millions USD contre 334,9 millions USD. Le prix moyen du pétrole Brent augmente de 42 %, passant de 71 USD à 101 USD le baril. Déclaration d'un dividende final de 12 cents US par action, portant le total à 18 cents US, tous deux inchangés par rapport à l'année précédente. À l'horizon 2023, Genel continue de penser que le prix du pétrole à long terme soutiendra son activité, tout en "restant résistant à la volatilité" à laquelle le secteur est confronté.

Kakuzi PLC - Entreprise agricole basée à Nairobi - Le bénéfice avant impôt en 2022

passe à 1,22 milliard KES, soit environ 7,6 millions GBP, contre 471,6 millions KES l'année précédente. Les ventes augmentent de 35 %, passant de 3,30 milliards de KES à 4,43 milliards de KES. Proposition d'un dividende de 24,00 KES par action, soit environ 15 pence, en hausse par rapport aux 22,00 KES de l'année précédente.

NAHL Group PLC - Gestion de sinistres d'assurance basée à Northamptonshire, Angleterre - Le bénéfice avant impôt en 2022 grimpe à 569 000 GBP, contre 235 000 GBP l'année précédente, stimulé par l'activité de dommages corporels. Le chiffre d'affaires passe de 38,9 millions de livres sterling à 41,4 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires des activités de dommages corporels augmente de 14 %, passant de 21 millions de livres sterling à 24 millions de livres sterling. Ne déclare pas de dividende, inchangé. Déclare avoir entamé l'année 2023 sur une bonne lancée et être prudemment optimiste quant à sa position pour poursuivre sa croissance et sa "forte" génération de liquidités. Cependant, elle note des coûts d'emprunt plus élevés en raison de l'augmentation des taux d'intérêt au Royaume-Uni. En ce qui concerne l'avenir, la société vise à augmenter les dépenses publicitaires sur les activités de dommages corporels en 2023, tout en anticipant une forte croissance des services de témoins experts dans son unité de soins intensifs.

Tap Global Group PLC - propose une appli crypto réglementée qui aide à combler le fossé entre la finance traditionnelle et la technologie blockchain en fournissant des services bancaires fiat et de règlement crypto - La perte avant impôt au cours du semestre clos le 31 décembre se réduit à 298 992 GBP, contre 321 792 GBP un an plus tôt. Le chiffre d'affaires reste insignifiant à 40 000 GBP, en baisse par rapport à 50 000 GBP. Les frais administratifs diminuent, passant de 371 792 GBP à 338 992 GBP. Tap Global déclare se concentrer sur la croissance organique de sa base d'utilisateurs et sur l'expansion géographique au-delà de l'Europe.

