Alpha Group International plc est un fournisseur non bancaire basé au Royaume-Uni qui propose des solutions financières aux entreprises et aux institutions opérant à l'échelle internationale. Les segments de la société comprennent Corporate London, Institutional, Corporate Toronto, Corporate Amsterdam, Alpha Pay et Cobase. Ses divisions comprennent FX Risk Management et Alternative Banking. La division FX Risk Management se concentre sur le soutien aux entreprises et aux institutions qui ont besoin d'acheter ou de vendre des devises à des fins commerciales, généralement pour acheter et vendre des biens et des services à l'étranger, ou pour fixer la valeur sous-jacente d'un actif ou d'un passif. L'Alternative Banking comprend une solution de comptes globaux spécialement conçue pour les gestionnaires d'investissements alternatifs et les prestataires de services aux entreprises et administrateurs de fonds qui les soutiennent (prestataires de services). Cobase est un fournisseur de technologie de connectivité bancaire basée sur le cloud qui permet aux entreprises de gérer leurs relations et transactions bancaires.