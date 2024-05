Alpha Growth plc est une société basée au Royaume-Uni, qui se concentre sur la gestion de patrimoine liée à l'assurance-vie et sur la gestion d'actifs ésotériques. L'activité principale de la société consiste à fournir des conseils et des services de consultation aux investisseurs institutionnels et aux détenteurs existants et potentiels de contrats d'assurance-vie de premier rang par le biais de la gestion de ses fonds et de la propriété de compagnies d'assurance-vie. Les activités de la société comprennent Alpha Growth Management LLC, Alpha International Life Assurance Company (Guernsey) Ltd, Alpha Longevity Management Ltd, Providence Life Assurance Company Ltd et Havelet Assignment Company Ltd. Alpha Growth Management LLC est un conseiller en investissement qui gère l'Alpha Alternative Assets Fund. Alpha International Life Assurance Company (Guernsey) Limited propose des polices d'épargne et d'assurance-vie liées à l'assurance à une clientèle internationale exigeante. Alpha Longevity Management Ltd fournit des services complets de gestion de fonds de règlement des sinistres.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds