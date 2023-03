Alpha Growth fait des "progrès substantiels" en 2022

Alpha Growth PLC - société de conseil financier basée à Londres et spécialisée dans les "actifs de longévité" tels que l'assurance-vie - déclare avoir réalisé des "progrès substantiels" tout au long de l'année 2022 en vue d'atteindre son objectif de 2 milliards USD d'actifs sous gestion en 2025. Déclare avoir un pipeline "solide" d'acquisitions futures et prévoit une croissance organique. Le fonds Alpha Alternative Assets Fund se concentre sur les actifs de longévité pour garantir une classe d'actifs non corrélée et à faible volatilité. Le BlackOak Alpha Growth Fund a produit des rendements de plus de 27 % au cours de la période allant de septembre 2019 à fin décembre 2022, par rapport au FTSE 100, qui n'a augmenté que d'environ 2 % au cours de la même période.

"Nous commençons 2023 avec une liste robuste d'opportunités passionnantes qui nous permettront de continuer à faire évoluer rapidement l'organisation à la fois de manière organique et par le biais de nouvelles acquisitions, aucune de ces opportunités ne devrait nécessiter une augmentation. Tout au long de 2023, nous chercherons également à renforcer notre équipe d'experts afin de soutenir notre plan 2B et de nous assurer que nous continuons à faire croître les actifs sous gestion et les revenus de manière significative", commente le président exécutif Gobind Sahney.

Cours actuel de l'action : 2,97 pence

Évolution sur 12 mois : + 56 %.

