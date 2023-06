Le fabricant d'explosifs Orica cherche à se développer dans les produits chimiques pour batteries

Cette initiative s'inscrit dans un contexte où l'Australie, qui cherche à tirer davantage de valeur de ses richesses minérales dans le cadre de la transition énergétique, ne dispose pas encore de fabricants de produits chimiques capables de soutenir une industrie de transformation destinée à approvisionner les fabricants de batteries.

"Mon ambition est d'avoir accès à un portefeuille de produits chimiques miniers qui aident à l'extraction et à la purification des matières premières de l'avenir", a déclaré Sanjeev Gandhi aux médias après avoir pris la parole lors d'un déjeuner industriel.

"Il y a beaucoup de chimie dans la purification du cuivre, du nickel, du lithium... convertir le minerai en produit utilisable, c'est de la chimie. Et c'est cette chimie que je recherche vraiment pour développer mon portefeuille".

Orica envisage à la fois de développer et d'acquérir ces entreprises, a-t-il déclaré, dans le domaine des produits chimiques qui ne sont pas en concurrence avec ses clients du secteur minier.

Gandhi, qui dirige depuis deux ans le plus grand fabricant d'explosifs au monde, a travaillé pendant 26 ans chez le géant allemand de la chimie BASF, qui possède une activité dans le domaine des matériaux pour batteries.

Alors que les chaînes d'approvisionnement mondiales en batteries prennent forme, l'Australie doit se concentrer sur ce qu'elle sait faire le mieux, a déclaré M. Gandhi.

"Si nous prétendons rattraper notre retard et commencer à fabriquer des batteries ici, je pense que nous nous faisons des illusions. Ce que nous pouvons faire, c'est aller plus loin. De l'extraction du minerai à sa purification et à sa mise en vente.

Orica souhaite également se développer en Amérique du Nord en travaillant avec Alpha HPA, une entreprise australienne qui fabrique des produits en aluminium de haute pureté pour des applications telles que les batteries lithium-ion pour les véhicules électriques.

"L'empreinte environnementale de cette technologie doit être nulle, sinon les équipementiers automobiles n'y toucheront pas", a déclaré M. Gandhi.

Orica fournit des réactifs à Alpha HPA.

"Nous pourrions augmenter cette échelle en temps utile, mais ils ont besoin maintenant de faire avancer ces négociations commerciales avec l'industrie automobile d'abord."

Alpha HPA, qui fabrique également des produits utilisés dans l'éclairage LED à faible teneur en carbone et dans les semi-conducteurs à haute puissance, se prépare à une expansion progressive, a déclaré Rimas Kairaitis, directeur général, dans une demande de commentaire envoyée par courriel.

"Alpha se réjouit de travailler avec Orica sur de futures expansions", a-t-il déclaré.