Alpha Investment Inc. se concentre sur la fourniture de capitaux directement aux emprunteurs qui recherchent un financement pour des propriétés immobilières commerciales, que ce soit pour un refinancement ou une acquisition. Les prêts de la société comprennent la création de prêts hypothécaires commerciaux de premier rang, de financements subordonnés et d'autres dettes liées à l'immobilier commercial. La société se concentre sur le financement d'un large éventail d'actifs adossés à des actifs et de garanties de type immobilier commercial, quel que soit le type de propriété, comme les bureaux, les commerces de détail, les industries, les immeubles multifamiliaux et l'hôtellerie. La société coordonne ses initiatives de prêt avec des courtiers en prêts immobiliers commerciaux externes, qui ont accès aux propriétaires de biens immobiliers commerciaux à la recherche d'opportunités de financement ou de refinancement, et avec des sociétés de montage de prêts qui ont des emprunteurs à la recherche de prêts. En outre, la société s'engage également à fournir un financement par actions dans le cadre de projets et d'entreprises stratégiques et opportunistes.