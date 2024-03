Alpha Metallurgical Resources, Inc. est une société minière qui exerce ses activités en Virginie et en Virginie-Occidentale. La société a pour principale activité la fourniture de produits métallurgiques à l'industrie sidérurgique. Elle extrait, traite et commercialise du charbon métallurgique et thermique à partir de mines profondes et à ciel ouvert pour le vendre à des producteurs d'acier et de coke, à des clients industriels et à des services publics d'électricité. Elle produit du charbon métallurgique qui est expédié aux producteurs d'acier et de coke nationaux et internationaux. La société exerce ses activités dans un seul secteur : Met, qui comprend environ six mines en activité et deux usines de préparation en Virginie, 17 mines en activité et cinq usines de préparation en Virginie-Occidentale, ainsi que les dépenses associées à certaines mines arrêtées ou fermées. Les activités du segment Met consistent en des mines de charbon, notamment Deep Mine 41, Road Fork 52, Black Eagle et Lynn Branch. Elle mène des opérations minières uniquement aux États-Unis, avec des mines dans les Appalaches centrales (CAPP).

Secteur Acier