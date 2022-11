Alpha MOS : A suivre aujourd'hui

Alpha MOS annonce la signature d'un accord-cadre de deux ans portant sur la fourniture de nez électroniques Héraclès à un leader chinois des produits laitiers : Lan Chou Instruments. Implanté dans les régions agricoles de l'ouest de la Chine, Lan Chou Instruments est un fournisseur agréé pour cette industrie et reconnu pour son expertise en instrumentation. Cet accord a été conclu après plusieurs semaines de tests intensifs conduits en partenariat avec l'industriel laitier, tests qui ont validé les performances et la précision des instruments d'Alpha MOS.



Les nez électroniques Héraclès permettront notamment à ce leader de l'industrie laitière de contrôler, dès réception dans ses usines de traitement et de conditionnement, la qualité du lait en provenance des différents producteurs régionaux.



Ce groupe, acteur majeur de l'agro-alimentaire, fait partie du top 10 mondial des industriels laitiers.



Ce contrat devrait permettre à Alpha MOS d'équiper plus de 30 sites en Chine, chacun avec un ou plusieurs nez électroniques selon les quantités de lait à inspecter. Les premiers instruments déjà commandés seront expédiés d'ici la fin de l'année 2022.



Pierre Sbabo, Directeur Général d'Alpha MOS, commente : " La validation de nos solutions d'analyses sensorielles par ce leader agro-alimentaire chinois est une étape importante dans notre développement en Asie et dans l'industrie laitière en général, qui représente un potentiel de croissance très important pour Alpha MOS. Fort de cette nouvelle référence, nous allons maintenant nous attacher à dupliquer ce succès chez les autres acteurs mondiaux de ce secteur. "