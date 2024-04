Le 25/04/2024 - 8h00 RESULTATS ANNUELS 2023 CA annuel en baisse de 22%. 2024 : perspectives positives portées par le déploiement chez des grands comptes et le lancement de nouvelles applications Les données financières présentées dans ce communiqué sont extraites des états financiers revus par le comité d'audit qui s'est tenu le 22 avril 2024 et arrêtés par le conseil d'administration qui s'est tenu le 24 avril 2024. Elles sont détaillées dans les rapports et annexes audités mis en ligne le 24 avril. En K€ - Normes IFRS - Données 2023 2022 Variation auditées Chiffre d'affaires 4.505 5.810 (1.305) Excedent brut d'exploitation (3.757) (2.287) (1.470) Résultat opérationnel (3.839) (2.364) (1.475) Résultat net (4.743) (2.698) (2.045) Alpha MOS, spécialiste de l'analyse sensorielle, est un leader reconnu mondialement dans la fourniture de solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision principalement à destination des industries agroalimentaires, des boissons et du packaging (volet d'activité dit « FoodTech »). Par ailleurs, Alpha Mos s'appuie sur son expertise scientifique et technologique d'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV) pour développer une plateforme miniaturisée d'analyse des biomarqueurs de l'haleine devant permettre en première application de mesurer de manière non invasive le taux de glycémie (Projet dit « MedTech »). Au 31 Décembre 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 4.505 K€ en baisse de (22) % par rapport à la même période de l'année précédente. Les charges de personnel s'établissent à (4.758) K€ en croissance de 310 K€ par rapport à l'exercice précédent. Les charges externes sont de (1.958) K€ en baisse de 245 K€ par rapport à l'année précédente. L'excédent brut d'exploitation ressort à (3.757) K€ à fin décembre 2023 en baisse de (1.470) K€ par rapport à 2022. Le résultat opérationnel à fin décembre 2023 s'établit à (3.839) K€ contre (2.364) K€ en 2022, enfin après prise en compte du résultat financier, le résultat net est de (4.743) K€, contre (2.698) K€ un an auparavant.

Analyse par activité FoodTech : En 2023, les ventes d'instruments et de services associés ont baissé de 22% par rapport à l'année 2022. Après un premier semestre de croissance commerciale (revenu S1/2023 +14% par rapport à S1/2022), le second semestre a été marqué par un fort ralentissement des investissements, lié à la situation macro- économique mondiale (guerre en Ukraine et en Israël) et à une baisse de la consommation des ménages liée l'inflation. Nos clients, les industriels de l'agro-alimentaire, ont fortement réduit leurs investissements pour répondre à la pression sur leur chiffre d'affaires et leurs marges. Au cours du second semestre, le revenu a baissé de 48% par rapport à S2/2022. D'un point de vue géographique, l'Europe reste le premier marché avec près d'un tiers des ventes. L'Amérique du Nord arrive en second, suivie par la zone Japon/Corée et le reste de l'Asie. Répartition régionale des revenus en 2023 : US : 26% du chiffre d'affaires annuel ;

EMEA : 32% du chiffre d'affaires annuel ;

Japon/Corée : 22% du chiffre d'affaires annuel ;

Asie Pacifique : 20% du chiffre d'affaires annuel En termes d'activités, la part des ventes d'instruments s'est élevée en 2023 à 65%. Les revenus récurrents - TAAS (Testing as a Service), contrats de support, consommables liés aux déploiements grands-comptes, études - étaient de 35%, à comparer à 26% lors de l'exercice précédent. La société a maintenu ses investissements dans le développement de nouvelles applications (détection du gout de bouchon », labellisation de l'huile d'olive extra-vierge, analyse de la qualité du lait frais). Elle a par ailleurs réalisé d'importants progrès dans la pénétration de grands comptes, et en particulier :

extra-vierge, analyse de la qualité du lait frais). Elle a par ailleurs réalisé d'importants progrès dans la pénétration de grands comptes, et en particulier : Coca-Cola (USA) qui a intégré le nez électronique Héracles dans son manuel qualité interne. Cette validation ouvre plus largement la porte à l'installation d'instruments chez les embouteilleurs du groupe. Mengniu (Chine) qui a maintenant installé le nez électronique Héracles dans 4 de leurs usines sur un parc total de 37 sites.

Grâce à des process d'opération solides et à une anticipation continue des tensions d'approvisionnement des composants électroniques, les délais de livraison ont été maintenus à un bon niveau en 2023 : moins de 30 jours en moyenne pour un nez électronique Héracles. Cette performance opérationnelle contribue au taux de satisfaction élevé des clients de la société, supérieur à 90%. Ces résultats commerciaux se traduisent comme suit dans le compte d'exploitation analytique de l'activité FoodTech : En K€ - Compte de résultat FoodTech 2023 2022 Produits des activités ordinaires 4.505 5.810 Autres produits des activités courantes 233 322 Variation des stocks de produits finis 56 (38) Achats consommés (2.044) (1.982) Charges de personnel (4.027) (3.714) Charges externes (1.453) (1.513) Impôts et taxes (55) (54) Autres charges des activités courantes 141 (94) Excédent brut d'exploitation (2.644) (1.263) 2

Le chiffre d'affaires s'établit à 4.505 K€, en baisse de (1.305) K€ par rapport à l'année dernière. L'excédent brut d'exploitation de l'activité Food s'établit à (2.644) K€, en recul de (1.381) K€ par rapport à l'exercice précédent. Ce recul important s'explique par les raisons suivantes : Tout d'abord bien sûr par la baisse du chiffre d'affaires qui explique environ 800 K€ sur la baisse de l'EBE,

Ensuite par un recul sur le taux de marge brute. Deux raisons à cela. Tout d'abord parce que le volume des ventes directes sur lesquelles notre marge est meilleure a représenté 49% du chiffre d'affaires en 2023 contre 55% en 2022. Ensuite parce que le prix d'achat de certains composants a fortement augmenté en 2023 et que cette augmentation a été répercutée partiellement dans nos prix de vente.

Enfin par des charges de personnel en hausse de 313 k€, soit 8,4%. Les charges externes s'établissent à 1.453 K€ en légère baisse de 60 K€ par rapport à 2022. MedTech : A travers sa filiale BOYDSense, la société a poursuivi le développement de son analyseur d'haleine miniaturisé conçu pour surveiller de façon non invasive les paramètres vitaux. La première application de cet analyseur d'haleine miniaturisé est la surveillance de la concentration de glucose chez les personnes prédiabétiques et les personnes diabétiques de type 2. Une première tranche de 1,15 M€ de financement européen (sur un total de 2.5M€) a été reçue en juillet 2022, et une seconde tranche de 1 M€ en novembre 2023. Accordée à l'issue d'un processus de sélection très rigoureux, cette subvention valide le potentiel technologique, économique et humain du projet MedTech de la société. Le travail d'amélioration de l'algorithme propriétaire et du logiciel d'interprétation des résultats d'analyse s'est activement poursuivi avec la conduite d'une seconde étude clinique, cette fois-ci en partenariat avec le CHU de Toulouse. Les résultats de l'étude clinique réalisée en 2023 ont validé l'intérêt du dispositif de surveillance du glucose pour les personnes atteintes de diabète et permettent à la société de passer aux étapes suivantes de développement : amélioration des algorithmes, miniaturisation du dispositif, conduite d'études cliniques supplémentaires avec pour horizon une certification et mise sur le marché en 2027. En K€ - Compte de résultat MedTech 2023 2022 Produits des activités ordinaires - - Autres produits des activités courantes 445 630 Variation des stocks de produits finis - Achats consommés (38) (227) Charges de personnel (731) (934) Charges externes (505) (490) Impôts et taxes (4) (3) Autres charges des activités courantes (280) - Excédent brut d'exploitation (1.113) (1.024) Il n'y a pas de chiffre d'affaires généré par l'activité MedTech qui en est encore au stade de développement. L'excédent brut d'exploitation s'établit à (1.113) K€ en baisse de 89 K€ par rapport à 2022. 3

Recherche et Développement Le groupe Alpha MOS a poursuivi, comme les années précédentes, ses efforts importants en matière de recherche et développement pour ses deux activités MedTech et FoodTech, pour lesquelles 2.076 K€ ont été engagés en 2023. En K€ - Normes IFRS - Données auditées 2023 2022 FoodTech 566 716 MedTech 1.510 966 Total dépenses R&D 2.076 1.682 Dont charges de personnel 1.214 1.233 Dont charges externes directes 862 449 Dépenses immobilisées (613) (880) Total impact P&L (1.463) (802) Projets FoodTech Le groupe Alpha MOS a développé une nouvelle version de sa base de données ArochemBase, qui compte plus de 188 883 composés volatiles organiques. Cette nouvelle version de l'ArochemBase intègre une nouvelle ergonomie ainsi que la possibilité d'utiliser les informations en provenance de chromatogrammes issus de GC- MS. Cette version est actuellement en test et sera livrée avec la version 2024 de notre logiciel AlphaSoft. Cette base de données permet aux clients Alpha MOS de développer plus rapidement des nouveaux produits et d'organiser de façon rapide et efficace leurs contrôles qualité pour les ingrédients ainsi que pour les produits finis. Cette base de données vient en complément de l'offre logicielle d'Alpha MOS qui comprend notamment le logiciel AlphaSoft qui permet d'analyser les informations fournies par la gamme de nez électronique Heracles, de langue électronique Astree et de l'œil électronique Iris. Nous développons également un nouveau module de calcul statistique de mesures sensorielles, afin de répondre aux besoins de nos clients en termes d'assurance qualité. Le groupe Alpha MOS développe actuellement un analyseur miniaturisé de composés organiques volatiles (COVs), afin de permettre une analyse en temps réel du niveau de COVs dans les conteneurs de lait. Nos essais ont démontré que ces COVs étaient corrélés avec le niveau des micro-organismes présents dans le lait (bactéries). L'avantage pour nos clients sera de pouvoir vérifier en temps réel la qualité de leur lait sans avoir à attendre les résultats d'études microbiologiques longues et couteuses. A la demande de nos clients, le groupe Alpha MOS développe actuellement, sur la base de son nez électronique Heracles, un analyseur de trichloro-anisole (TCA). La présence de TCA, responsable du goût de bouchon défectueux, communique aux vins, aux sodas et à certains aliments, une odeur désagréable qui se caractérise par une odeur de cave humide, de carton mouillé, de moisi, de liège. Projets MedTech Le groupe Alpha MOS a développé 20 prototypes précis, autonomes, facilement transportables et facilement utilisables de contrôle non invasif du glucose. Sur cette base, le groupe a développé des algorithmes embarqués et ces algorithmes ont été testés avec succès dans le cadre d'une étude clinique au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse. Les résultats de ces tests ont été publiés pour la première fois lors 4

de la conférence Diabetes Technology Meeting (DTM) 2023. D'autres publications sont déjà planifiées pour 2024. Ces prototypes fonctionnent avec une application disponible sur les téléphones Android. Ils sont simples et intuitifs à utiliser et ne nécessitent aucune formation spécifique. Les projets FoodTech et MedTech sont protégés par le dépôt de brevets en France et à l'international afin d'en assurer la valeur à long terme. Résultat financiers Consolidés - Bilan Les actifs non courants passent de 3.629 K€ fin 2022 à 3.436 K€ fin 2023 Les actifs courants ressortent à 2.785 K€ contre 5.192 K€ au 31 décembre 2022, soit une baisse de 2.407 K€. Cette baisse est pour l'essentiel due au niveau de la trésorerie qui passe de 3.180 K€ à 808 K€ fin 2023. Les capitaux propres part du groupe sont négatifs et ressortent à (8.263) K€ au 31 décembre 2023. Les passifs non courants augmentent légèrement et passent de 6.454 K€ fin 2022 à 7.178 K€ au 31 décembre 2023. Le total des dettes fournisseurs au 31 décembre 2022 est de 913 K€, stable par rapport à l'exercice précédent. Les autres dettes s'élèvent à 4.807 K€, en augmentation de 755 K€ par rapport à l'exercice précédent. Perspectives Activité FoodTech De manière générale, les tendances profondes du marché de l'agro-alimentaire (exigences de qualité des consommateurs, besoin de lancer des nouveaux produits plus fréquemment) vont dans les sens d'une plus grande utilisation d'instruments, de données et d'outils d'intelligence artificielle pour augmenter l'humain et accélérer les processus industriels, en particulier dans les tests sensoriels. Ces outils permettent également aux industriels de l'agro-alimentaire de réduire sensiblement les risques que des problèmes de qualité pourraient faire courir à leur image de marque. Par ailleurs, les tensions sur le marché de l'emploi qui persistent dans le secteur de la production alimentaire incitent les clients d'Alpha MOS à accélérer leur transition vers une plus grande automatisation / digitalisation. Le positionnement de notre offre en augmentation de l'humain (panels de testeurs) aide nos clients dans leur transition vers un modèle industriel plus efficace et plus rigoureux. L'élargissement de notre portefeuille de solutions facilite leur décision d'achat. Ces fondamentaux solides permettront d'assurer une croissance solide sur le long terme. Dans son plan de développement, la société va s'appuyer sur : L'élargissement de sa gamme de produits et services, entamé depuis 2021. La croissance des ventes hors instrument (+5% en 2023) se poursuivra en 2024 et au-delà par le développement de modèles de vente de services récurrents chez les clients ou à distance.

au-delà par le développement de modèles de vente de services récurrents chez les clients ou à distance. Le travail de pénétration des Grands Comptes, qui continue à progresser en Chine, en Amérique du Nord et en Europe. 5

Le lancement d'offres spécifiques sur des segments de marchés à haute valeur ajoutée. Le développement de ces nouvelles applications génèrera des revenus additionnels dès 2023 Projet MedTech Alpha MOS, à travers sa filiale BOYDSense, va poursuivre le développement de son produit d'analyse des biomarqueurs de l'haleine. L'étude clinique complétée en 2023 va permettre de franchir une étape importante dans la précision des algorithmes de calcul, et de poursuivre ensuite vers la finalisation d'un produit commercialisable. Evènements post-clôture Alpha MOS a réalisé en avril 2024 deux augmentations de capital : Un placement privé de 7 M€ au niveau de la filiale BOYDSense. Réalisée le 5 avril 2024, cette opération destinée à accélérer le développement du dispositif médical a fait entrer au capital 5 nouveaux investisseurs, Alpha MOS restant majoritaire à plus de 60%. BOYDSense poursuivra la recherche de financement publics et privés nécessaires aux phases finales de développement, certification et mise sur le marché, avec la mesure non invasive de la glycémie comme première application médicale.

Une augmentation de capital publique avec maintien des droits préférentiels de souscription de 6,3 M€ au niveau du Groupe. Les produits de cette opération, finalisée le 4 avril 2024, seront exclusivement consacrés à l'activité FoodTech. Mise à disposition du Rapport Financier Annuel Le Rapport Financier Annuel est mis ce jour à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site internet de la société. XXXXXXXXXX Recevez gratuitement tout l'information financière d'Alpha MOS par e-mail en vous inscrivant sur WWW.ACTUSNEWS.COM A propos d'Alpha MOS Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle a installé plus de 1300 instruments à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyses sensorielles grand public. Pour plus d'informations : WWW.ALPHA-MOS.COMou 05 62 47 53 80 Contacts Agence Calyptus : Mathieu Calleux / Imane Zakari Alpha-mos@calyptus.net Tél. : +33 1 53 65 68 68 6

Annexes au communiqué de presse COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE En K€ - Normes IFRS - Données auditées 2023 2022 Variance Produits des activités ordinaires 4.505 5.810 (1.305) Autres produits des activités courantes 678 952 (274) Variation des stocks de produits finis 56 (38) 94 Achats consommés (2.082) (2.209) 127 Charges de personnel (4.758) (4.448) (310) Charges externes (1.958) (2.203) 245 Impôts et taxes (59) (57) (2) Autres charges des activités courantes (139) (93) (46) Excédent brut d'exploitation (3.757) (2.287) (1.470) Dotations aux amortissements (570) (630) 60 Dotations aux provisions nettes 24 (18) 42 Résultat opérationnel courant (4.303) (2.934) (1.369) Autres charges (201) (14) (187) Autres produits 665 584 81 Résultat opérationnel (3.839) (2.364) (1.475) Charges financières (1.012) (325) (687) Produits financiers 108 2 106 Résultat financier (904) (323) (581) Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts (4.743) (2.687) (2.056) Impôt sur les bénéfices (11) 11 Résultat net l'ensemble consolidé (4.743) (2.698) (2.045) 7