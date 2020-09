Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Alpha MOS ALM FR0013421286 ALPHA MOS (ALM) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 29/09 10:00:00 1.36 EUR +0.74% 18:59 ALPHA MOS : Résultats semestriels 2020 PU 18:05 ALPHA MOS : Résultats semestriels 2020 AN 08/09 ALPHA MOS : Évaluer les avantages pour les propriétaires de marques de fournir un ensemble de services sensoriels humains et instrumentaux pour l'Assurance et le Contrôle Qualité PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Finances Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Alpha MOS : Résultats semestriels 2020 0 30/09/2020 | 18:59 Envoyer par e-mail :

GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 Le présent rapport financier semestriel porte sur le semestre clos le 30 juin 2020 et est établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement Général de l'AMF. Il a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société www.alphamos.com SOMMAIRE RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 1.1 EVENEMENTS IMPORTANTS DU SEMESTRE 3 1.2 RESULTATS CONSOLIDES 4 1.3 EVENEMENTS POSTERIEURS AU 30 JUIN 2020 5 1.4 PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIEES 6 1.5 FACTEUR DE RISQUES 6 2 COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES RESUMES 7 DECLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 37 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2020 38 GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 2/39 1 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 1.1 EVENEMENTS IMPORTANTS DU SEMESTRE Le 1er semestre de l'exercice 2020, a été marqué par les événements suivants : Crise sanitaire COVID-19 Le semestre est marqué par la crise sanitaire de la COVID 19 qui impacte l'activité du Groupe Alpha MOS au niveau mondial pour une durée difficile à évaluer à ce jour. Cette crise a des répercussions sur les collaborateurs de la société ainsi que sur son activité de vente et de livraison d'équipements. Le Groupe Alpha MOS a fait en sorte d'assurer la meilleure protection possible pour ses collaborateurs notamment en mettant en place à chaque fois que cela était possible le télétravail. Pour faire face à cette crise sans précédent la société a réagi au plus vite en mettant en place toutes les mesures nécessaires à la préservation de sa trésorerie : La société a demandé les reports de règlement de ses factures, lorsque cela était possible, et elle a notamment obtenu le report du règlement de ses cotisations salariales et patronales grâce aux mesures de soutien mises en place par l'Etat français pour les mois d'avril à juin inclus.

La société a mis en place le chômage partiel pour une partie de ses salariés dès le 17 mars et cette demande a été acceptée pour les mois de mars, avril, mai et juin.

La société a également fait appel au soutien de ses actionnaires principaux afin de l'aider à surmonter ces difficultés. Ceux-ci ont répondu de manière favorable en apportant fin mars 500 K€ de financement en compte courant d'associés.

Ceux-ci ont répondu de manière favorable en apportant fin mars 500 K€ de financement en compte courant d'associés. Enfin la société a sollicité sa banque principale, la Société Générale, pour la mise en place d'un PGE (prêt garanti par l'Etat). La banque a répondu de manière favorable et un financement de 370 K€ a été accordé dans ce cadre-là. La filiale Chinoise a été fermée plusieurs semaines et a rouvert fin mars 2020. Les bureaux aux Etats-Unis ont fermé mi-mars 2020 et ont rouverts courant juin. L'activité en France a été fortement réduite sur le deuxième trimestre compte tenu des mesures de confinement imposées entre le 16 mars et le 31 mai 2020. Le Groupe Alpha MOS a donc été impacté de manière négative sur son activité des premiers et deuxièmes trimestres de l'année. Compte tenu des conditions très évolutives de la situation, il n'est pas possible à ce jour de donner une estimation précise des impacts qu'aura cette crise sanitaire sur l'ensemble de l'année 2020. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 3/39 Nomination d'un nouveau Directeur Général La Conseil d'administration a nommé Monsieur Pierre Sbabo en tant que Directeur Général du Groupe à compter du 15 janvier 2020. Certification ISO 9001 La certification concerne toutes les sociétés du groupe Alpha MOS, y compris les filiales Alpha MOS America (Maryland) et Alpha MOS Asia (Shanghai). La certification couvre toutes les activités commerciales, y compris le développement de produits, la commercialisation, la gestion de la fabrication et la vente de solutions d'analyse sensorielle. Accord avec la BPI concernant les avances reçues dans le cadre des projets « OBJECT'S WORLD » et « OPEN FOOD SYSTEM » En date du 12 mai 2020, Alpha Mos et la BPI ont signé un protocole transactionnel au titre des avances reçues dans le cadre des projets « OBJECT'S WORLD » et « OPEN FOOD SYSTEM ». Au titre de cet accord, Alpha Mos reconnait devoir la somme forfaitaire de 201 K€ à la BPI. Ce montant sera payé en 17 trimestrialités s'étalant du 21 avril 2020 au 1er avril 2024 (16 trimestrialités de 12 K€ et 1 trimestrialité de 9 K€). 1.2 RÉSULTATS CONSOLIDÉS Au 1er semestre 2020, Alpha MOS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1.402 K€ en baisse de 664 K€ par rapport à la même période de l'année précédente (-32%) Cette baisse importante est due à la crise sanitaire qui a frappé le monde au début de l'année 2020 et qui a fortement impacté à la baisse les prises de commande et les installations de nos équipements chez nos clients. Malgré cela, la société a continué à financer sur la période les dévelopements liés à l'activité Medtech et continue en parralléle la recherche de financement sur cette activité. Le résultat opérationnel s'établit à -2 231 K€ contre une perte de -1 781 K€ au 1er semestre 2019. Après prise en compte du résultat financier, le résultat net part du groupe semestriel est de -2 158 K€, contre -1 832 K€ un an auparavant. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 4/39 1.3 EVÈNEMENTS POSTÉRIEURS AU 30 JUIN 2020 Les principaux évènements post clôture sont les suivants : Restructuration juridique Le conseil d'administration du 31 juillet 2020 a acté la réorganisation juridique du Groupe Alpha MOS. Avant cette réorganisation Alpha MOS détenait 100 % de sa filiale américaine BOYDSense Inc ainsi que 100 % de sa filiale française BOYDSense. Ces deux entités exerçant des activités identiques, il a été décidé de les rapprocher capitalistiquement. Pour ce faire, le conseil a convenu de procéder à : L'augmentation du capital de BOYDSense Inc. intégralement souscrite par Alpha MOS par incorporation de ses créances envers sa filiale.

La réduction du nombre d'action de BOYDSense Inc.

La cession des actions de BOYDSense Inc détenues par Alpha MOS à BOYDSense. A l'issue de l'opération la société Alpha MOS ne détient plus d'actions du capital de la société BOYDSense Inc, cette dernière étant filiale à 100 % de la société BOYDSense. Renégociation du plan de continuation de septembre 2014 En date du 4 février 2020, la société a demandé une modification de son plan de redressement par voie de continuation, adopté en septembre 2014. Par jugement du 21 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Toulouse a donné son accord à cette modification du plan. Les impacts de cette modification sont les suivants : Allongement de la durée de remboursement en différant une partie de l'annuité 2020 sur une année complémentaire de la manière suivante :

o 25% du montant de l'annuité initialement prévue en 2020 sera payée selon les modalités du plan soit des trimestrialités de 23 K€ en lieu et place de trimestrialités de 94 K€ ;

o 75% de l'annuité de 2020 sera payée en 2024 soit un montant pour 2024 de 281 K€. Prêt innovation BPI En date du 21 aout 2020, BPI France a donné son accord pour la mise een place d'un prêt « Innovation R&D » de 370 K€ selon les conditions suivantes : Durée : 87 mois avec une période de différé (1 ère échéance payable le 31 mars 2023)

échéance payable le 31 mars 2023) Taux : 2.25%.

Conditionné à la mise en place d'un compte courant d'actionnaire d'un montant de 500K€ venant en complément du compte courant déjà mis en place en mars 2020 GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 5/39 Apport en compte courant En date du 25 septembre 2020, les actionnaires de référence se sont engagés à faire un apport en compte courant d'un montant de 500 K€. 1.4 PRINCIPALES TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES Les informations relatives aux parties liées sont présentées en note 31 des annexes aux comptes consolidés. 1.5 FACTEURS DE RISQUE Les informations relatives aux facteurs de risques sont présentées en note 34 des annexes aux comptes consolidés. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 6/39 COMPTES SEMESTRIELS CONSOLIDES RESUMES 2.1 ETATS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES DE LA SITUATION FINANCIERE ACTIF en K€ Notes 30/06/2020 31/12/2019 Actifs non courants Immobilisations incorporelles 7 916 923 Ecarts d'acquisition - - Immobilisations corporelles 8 393 453 Immobilisations financières 9 197 172 Droit d'utilisation relatif aux contrats de locations 10 1 004 1 114 Autres actifs non courants 11 31 44 TOTAL I 2 541 2 706 Actifs courants Stocks et en-cours 12 720 863 Clients et comptes rattachés 13 540 718 Autres actifs courants 15 412 729 Trésorerie et équivalents 16 1 027 1 286 TOTAL II 2 699 3 596 TOTAL DE L'ACTIF 5 240 6 302 GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 7/39 PASSIF en K€ Notes 30/06/2020 31/12/2019 Capitaux propres 17 Capital 1 695 1 695 Primes liées au capital 3 340 3 340 Réserves - 3 280 66 Ecarts de conversion - 249 - 241 Résultat de l'exercice - 2 158 - 3 350 Total capitaux propres part du groupe - 652 1 510 Intérêts minoritaires (1) - - TOTAL I - 652 1 510 Passifs non courants Provisions pour risques et charges 18 184 154 Passifs financiers à long terme 20 894 909 Dette de location non courante 20 858 961 Autres passifs non courants 20 416 379 TOTAL II 2 352 2 403 Passifs courants Provisions courantes 19 - Passifs financiers à court terme 21 567 221 Dette de location courante 21 198 186 Fournisseurs et comptes rattachés 21 643 925 Autres dettes et comptes de régularisation 21 2 113 1 057 TOTAL III 3 540 2 389 TOTAL DU PASSIF 5 240 6 302 GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 8/39 2.2 ETAT DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE INTERMEDIAIRE AUTRES ELEMENTS DU RESULTAT GLOBAL CONSOLIDE INTERMEDIAIRE Compte de résultat Consolidé 30/06/2020 30/06/2019 en K€ Notes (6 mois) (6 mois) Produits des activités ordinaires 1 402 2 066 Autres produits des activités courantes 24 120 240 Variation stock de produits finis - 71 - 62 Achats consommés - 535 - 674 Charges de personnel 23 - 1 847 - 2 095 Charges externes - 779 - 902 Impôts et taxes - 29 - 22 Autres charges des activités courantes 24 - 49 - 38 Dotation aux amortissements - 296 - 282 Dotations aux provisions nettes - 129 - 45 Résultat opérationnel courant - 2 213 - 1 814 Dépréciation de l'écart d'acquisition Autres charges 25 - 33 - 39 Autres produits 25 15 72 Résultat opérationnel - 2 231 - 1 781 Charges financières 26 - 61 - 71 Produits financiers 26 134 23 Résultat financier 73 - 48 Résultat de l'ensemble consolidé avant impôts - 2 158 - 1 829 Impôt sur les bénéfices - 3 Résultat net de l'ensemble consolidé - 2 158 - 1 832 Part revenant aux intérêts minoritaires Résultat net part de Groupe - 2 158 - 1 832 Résultat par action (brut) en EUR - 0,260 - 0,039 Résultat par action (dilué) en EUR - 0,260 - 0,039 GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 9/39 Etat du résultat net et des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres En K€ Notes 30/06/2020 30/06/2019 (6 mois) (6 mois) Résultat net consolidé -2 158 -1 832 Indemnités de départ à la retraite -24 Effet d'impôt Eléments non reclassables en résultat 0 -24 Ecart de conversion -8 -52 Ecarts de conversion relatif aux activités destinées à être cédées Effet d'impôt Eléments reclassables en résultat -8 -52 Résultat global consolidé -2 166 -1 908 GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 10/39 2.3 TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES INTERMEDIAIRES Capital Réserves Ecarts Paiements Ecarts Part Part et En K€ Actions résultats de en Actuariels Groupe Minoritaires Total non Ordinaires distribués Conversion actions (IFRS 2) Au 31 décembre 2018 9 358 - 6 243 - 92 91 - 70 3 044 - 3 044 Augmentation de capital 1 695 425 2 120 2 120 Réduction de capital - 9 358 9 358 - - Frais sur prime - 63 - 63 - 63 d'émission Ecart de conversion - 149 - 149 - 149 Paiements en actions - 70 - 70 - 70 Ecarts actuariels sur Indemnités départ à la - 22 - 22 - 22 retraite Divers - - Résultat net - 3 350 - 3 350 - 3 350 Au 31 décembre 2019 1 695 127 - 241 21 - 92 1 510 - 1 510 Augmentation de capital - Prime d'émission - Variations de périmètre - Ecart de conversion - 8 - 9 - 9 Paiements en actions 18 18 18 Ecarts actuariels sur Indemnités départ à la - retraite Divers - 13 - 13 Résultat net - 2 158 - 2 158 Au 30 juin 2020 1 695 - 2 044 - 249 39 - 92 1 519 - - 652 GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 11/39 2.4 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES INTERMEDIAIRES En K€ Notes 30/06/2020 30/06/2019 Résultat net Autres charges et produits sans impact sur la trésorerie: Plus ou moins-value de cession Amortissements et provisions Impôts Autres Variation des actifs et passifs courants: Stocks Clients et comptes rattachés Autres actifs courants Fournisseurs Autres passifs Variation des autres actifs non courants Effet retraitement IFRS 16 -2 158 -1 832 7-8 20 5 7-8 302 305 212 276 -16 -20 11 143 -55 12 178 -84 14 105 160 20 -282 -90 19 1 056 311 10 13 0 -110 Flux net de trésorerie provenant des activités -537 -1 024 opérationnelles Acquisition d'immobilisations 7-8 -117 -224 Incidence des variations de périmètre 5 0 0 Cession d'immobilisations 7-8 2 29 Variation des immobilisations financières 9 25 69 Flux net de trésorerie générés par les opérations -90 -126 d'investissement Augmentation de capital 16 0 0 Frais imputés sur la prime d'émission 0 0 Variation des emprunts 19 330 -140 Variation des autres passifs non courants 19 37 -137 Flux net de trésorerie générés par les opérations de 367 -277 financement Incidence de la variation des taux de change - VARIATION DE TRESORERIE -260 -1 427 Trésorerie en début d'exercice 15 1 286 2 506 Trésorerie en fin d'exercice 15 1 026 1 079 GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 12/39 2.5 NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES SOMMAIRE Présentation du Groupe Note 1 : Faits Majeurs de la période Note 2 : Evènements postérieurs au 30 juin 2020 Note 3 : Continuité d'exploitation Note 4 : Règles et méthodes comptables Note 5 : Périmètre de consolidation Note 6 : Information sectorielle Note 7 : Immobilisations incorporelles Note 8 : Immobilisations corporelles Note 9 : Immobilisations financières Note 10 : Droit d'utilisation relatifs aux contrats de locations Note 11 : Autres actifs non courants Note 12 : Stocks et en-cours Note 13 : Clients et comptes rattachés Note 14 : Evolution des provisions sur actif circulant Note 15 : Autres actifs courants Note 16 : Trésorerie et équivalents Note 17 : Composition du capital social Note 18 : Provisions pour risques et charges Note 19 : Indemnités de départ à la retraite Note 20 : Passifs financiers à long terme et autres passifs non courants (hors provisions) Note 21 : Passifs courants Note 22 : Passifs éventuels Note 23 : Charges de personnel Note 24 : Autres produits des activités courantes Note 25 : Autres produits et charges opérationnelles Note 26 : Résultat Financier Note 27 : Résultat par action Note 28 : Impôts Note 29 : Evolution de l'endettement financier net Note 30 : Engagements financiers Note 31 : Information relative aux parties liées Note 32 : Rémunération des organes de direction - modalités de rupture des mandats sociaux Note 33 : Titres donnant accès au capital Note 34 : Facteurs de risques GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 13/39 PRESENTATION DU GROUPE Les présents comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2020 sont établis par Alpha MOS, société anonyme de droit français dont le siège est à Toulouse (31500) Immeuble Le Colombus, 4 rue Brindejonc des Moulinais. Alpha MOS, spécialiste de l'analyse sensorielle, est leader mondial du déploiement de solutions de mesure de l'odeur, du goût et de la vision principalement à destination des industries agroalimentaires, des boissons et du packaging (volet d'activités dit « FoodTech »). Par ailleurs, Alpha MOS s'appuie sur son expertise technologique d'analyse des Composés Organiques Volatiles (COV) afin de développer une plateforme miniaturisée d'analyse des biomarqueurs de l'haleine permettant de mesurer l'évolution de maladies chroniques (Projet dit « MedTech » qui était précédemment dénommé projet « Micro capteurs »). Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux Etats-Unis. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés « FoodTech » et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielle « MedTech », notamment à travers sa filiale BOYDSense. Alpha MOS conçoit, fait fabriquer et commercialise, directement, via ses filiales et via des distributeurs : une gamme complète de solutions innovantes dédiées à la caractérisation olfactive, gustative et visuelle (nez, langues et yeux électroniques),

des services d'analyse sensorielle en amont ou en accompagnement de la vente des solutions,

des dispositifs spéciaux de préparation et extraction d'échantillons, en complément des produits, pour automatiser les analyses chimiques. La société est cotée sur Euronext Paris ( ISIN: FR0013421286-ALM) depuis 1998. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 14/39 NOTE 1 : FAITS MAJEURS DE LA PERIODE Le 1er semestre de l'exercice 2020, a été marqué par les événements suivants : Crise sanitaire COVID-19 Le semestre est marqué par la crise sanitaire de la COVID 19 qui impacte l'activité du Groupe Alpha MOS au niveau mondial pour une durée difficile à évaluer à ce jour. Cette crise a des répercussions sur les collaborateurs de la société ainsi que sur son activité de vente et de livraison d'équipements. Le Groupe Alpha MOS a fait en sorte d'assurer la meilleure protection possible pour ses collaborateurs notamment en mettant en place à chaque fois que cela était possible le télétravail. Pour faire face à cette crise sans précédent la société a réagi au plus vite en mettant en place toutes les mesures nécessaires à la préservation de sa trésorerie : La société a demandé les reports de règlement de ses factures, lorsque cela était possible, et elle a notamment obtenu le report du règlement de ses cotisations salariales et patronales grâce aux mesures de soutien mises en place par l'Etat français pour les mois d'avril à juin inclus.

La société a mis en place le chômage partiel pour une partie de ses salariés dès le 17 mars et cette demande a été acceptée pour les mois de mars, avril, mai et juin.

La société a également fait appel au soutien de ses actionnaires principaux afin de l'aider à surmonter ces difficultés. Ceux-ci ont répondu de manière favorable en apportant fin mars 500 K€ de financement en compte courant d'associés.

Ceux-ci ont répondu de manière favorable en apportant fin mars 500 K€ de financement en compte courant d'associés. Enfin la société a sollicité sa banque principale, la Société Générale, pour la mise en place d'un PGE (prêt garanti par l'Etat). La banque a répondu de manière favorable et un financement de 370 K€ a été accordé dans ce cadre-là. La filiale Chinoise a été fermée plusieurs semaines et a rouvert fin mars 2020. Les bureaux aux Etats-Unis ont fermé mi-mars 2020 et ont rouverts courant juin. L'activité en France a été fortement réduite sur le deuxième trimestre compte tenu des mesures de confinement imposées entre le 16 mars et le 31 mai 2020. Le Groupe Alpha MOS a donc été impacté de manière négative sur son activité des premiers et deuxièmes trimestres de l'année. Compte tenu des conditions très évolutives de la situation, il n'est pas possible à ce jour de donner une estimation précise des impacts qu'aura cette crise sanitaire sur l'ensemble de l'année 2020. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 15/39 Nomination d'un nouveau Directeur Général La Conseil d'administration a nommé Monsieur Pierre Sbabo en tant que Directeur Général du Groupe à compter du 15 janvier 2020. Certification ISO 9001 La certification concerne toutes les sociétés du groupe Alpha MOS, y compris les filiales Alpha MOS America (Maryland) et Alpha MOS Asia (Shanghai). La certification couvre toutes les activités commerciales, y compris le développement de produits, la commercialisation, la gestion de la fabrication et la vente de solutions d'analyse sensorielle. Accord avec la BPI concernant les avances reçues dans le cadre des projets « OBJECT'S WORLD » et « OPEN FOOD SYSTEM » En date du 12 mai 2020, Alpha Mos et la BPI ont signé un protocole transactionnel au titre des avances reçues dans le cadre des projets « OBJECT'S WORLD » et « OPEN FOOD SYSTEM ». Au titre de cet accord, Alpha Mos reconnait devoir la somme forfaitaire de 201 K€ à la BPI. Ce montant sera payé en 17 trimestrialités s'étalant du 21 avril 2020 au 1er avril 2024 (16 trimestrialités de 12 K€ et 1 trimestrialité de 9 K€). Renégociation du plan de continuation de septembre 2014 En date du 4 février 2020, la société a demandé une modification de son plan de redressement par voie de continuation, adopté en septembre 2014. Par jugement du 21 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Toulouse a donné son accord à cette modification du plan. Les impacts de cette modification sont les suivants : Allongement de la durée de remboursement en différant une partie de l'annuité 2020 sur une année complémentaire de la manière suivante :

o 25% du montant de l'annuité initialement prévue en 2020 sera payée selon les modalités du plan soit des trimestrialités de 23 K€ en lieu et place de trimestrialités de 94 K€ ;

o 75% de l'annuité de 2020 sera payée en 2024 soit un montant pour 2024 de 281 K€. NOTE 2 : EVENEMENTS POSTERIEURS AU 30 JUIN 2020 Les principaux évènements post clôture sont les suivants : Restructuration juridique Le conseil d'administration du 31 juillet 2020 a acté la réorganisation juridique du Groupe Alpha MOS. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 16/39 Avant cette réorganisation Alpha MOS détenait 100 % de sa filiale américaine BOYDSense Inc ainsi que 100 % de sa filiale française BOYDSense. Ces deux entités exerçant des activités identiques, il a été décidé de les rapprocher capitalistiquement. Pour ce faire, le conseil a convenu de procéder à : L'augmentation du capital de BOYDSense Inc. intégralement souscrite par Alpha MOS par incorporation de ses créances envers sa filiale.

La réduction du nombre d'action de BOYDSense Inc.

La cession des actions de BOYDSense Inc détenues par Alpha MOS à BOYDSense. A l'issue de l'opération la société Alpha MOS ne détient plus d'actions du capital de la société BOYDSense Inc, cette dernière étant filiale à 100 % de la société BOYDSense. Renégociation du plan de continuation de septembre 2014 Se référer à la Note 1 ci-avant. Prêt innovation BPI En date du 21 aout 2020, BPI France a donné son accord pour la mise en place d'un prêt « Innovation R&D » de 370 K€ selon les conditions suivantes : Durée : 87 mois avec une période de différé (1 ère échéance payable le 31 mars 2023)

échéance payable le 31 mars 2023) Taux : 2.25%.

Conditionné à la mise en place d'un compte courant d'actionnaire d'un montant de 500K venant en complément du compte courant déjà mis en place en mars 2020 Apport en compte courant En date du 25 septembre 2020, les deux actionnaires de référence se sont engagés à faire un apport en compte courant d'un montant de 500 K€. NOTE 3 : CONTINUITE D'EXPLOITATION La société a pour activité de développer des produits innovants, ce qui implique une phase de recherche et de développement de plusieurs années. Elle doit donc trouver des financements externes durant cette période pour faire face aux dépenses liées à ses travaux de recherche. La perte au titre du semestre s'élève à (2.2) M€. Au 30 juin 2020, la société dispose d'une trésorerie de 1,0 M€. Comme décrit dans la note 2 relative aux événements postérieurs à la clôture, la société a initié de nombreuses actions pour préserver son niveau de trésorerie dans le contexte de la GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 17/39 crise covid-19. Elle s'est, notamment, vu accorder un prêt « innovation R&D » de 370K€ conditionné à des apports en comptes courants des deux actionnaires de référence. Au 25 septembre 2020, les actionnaires de référence se sont engagés à réaliser un apport en comptes courants à hauteur de 500K€. Le niveau de trésorerie à date d'arrêté des comptes et les flux de trésorerie prévisionnels provenant des activités opérationnelles ne sont pas suffisants au regard de l'actuel plan de développement opérationnel de la société pour financer l'activité au cours des douze prochains mois et notamment les besoins liés à la poursuite du développement du projet microcapteurs. Dans ce contexte, la société étudie différentes options dont plus particulièrement l'abondement des comptes courants d'Associés, suivi ultérieurement d'une augmentation de capital avec l'entrée de nouveaux partenaires. La direction a considéré que ces actions ont une chance raisonnable d'aboutir et sur cette base, a donc arrêté les comptes en application du principe de continuité d'exploitation. Toutefois, la réalisation des actions mentionnées ci-dessus est soumise notamment à l'intérêt des investisseurs et aux conditions des marchés financiers à la date de l'opération envisagée. Il subsiste donc une incertitude significative sur la continuité d'exploitation car, si ces actions n'étaient pas concrétisées, la société pourrait ne pas être en mesure de réaliser ses actifs et de régler ses dettes dans le cadre normal de son activité. L'application des règles et principes comptables du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, concernant notamment l'évaluation des actifs et des passifs dans un contexte de continuité d'exploitation, pourrait s'avérer alors inappropriée. NOTE 4 - REGLES ET METHODES COMPTABLES Les comptes consolidés IFRS présentés concernent le premier semestre de l'exercice 2020 pour Alpha MOS S.A. (France), société consolidante, et ses filiales. 1. Référentiel comptable Les états financiers consolidés intermédiaires du Groupe au 30 juin 2020 ont été préparés en conformité avec IAS 34 - Information Financière Intermédiaire. S'agissant de comptes condensés, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS et doivent être lus en relation avec les états financiers consolidés annuels du Groupe, pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les principes comptables retenus pour la préparation des états financiers consolidés intermédiaires sont conformes aux normes et interprétations IFRS telles qu'adoptées par l'Union européenne au 30 juin 2020 et disponibles sur le site : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias/index_fr.htm. Ces principes comptables retenus sont cohérents avec ceux utilisés dans la préparation des comptes consolidés annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, présentés dans la Note II « Principes Comptables et méthodes d'évaluation » des comptes consolidés au 31 décembre 2019, à l'exception des points présentés au paragraphe « Nouvelles normes et interprétations IFRS » ci-dessous. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 18/39 Le référentiel IFRS comprend : les normes IFRS ;

les normes IAS (International Accounting Standard), ainsi que leurs interprétations SIC (Standing Interpretations Committee) ;

les IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee). Les états financiers sont présentés en K€ arrondis au millier d'euros le plus proche. Ils sont préparés sur la base du coût historique, à l'exception des actifs et passifs suivants évalués à leur juste valeur : instruments financiers dérivés, instruments financiers détenus à des fins de transaction, actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Au 30 juin 2020, la société ne dispose pas d'instruments financiers de ce type. En revanche elle dispose d'engagements de paiement fondés sur des actions tels que défini par la norme IFRS 2 (se référer à la note 33). Au bilan, les actifs et les passifs du Groupe inférieurs à 1 an sont classés en courant. Tous les autres actifs et passifs sont classés en non courant. Les charges du compte de résultat sont présentées par nature. Nouvelles normes, mises à jour et interprétations Au 30 juin 2020, le groupe a appliqué les normes, interprétations, principes et méthodes comptables existant dans les comptes consolidés de l'exercice 2019 à l'exception des évolutions obligatoires édictées par les normes IFRS mentionnées ci-après, applicables au 1er janvier 2020. Textes d'application obligatoire au 30 juin 2020 Amendements à IFRS 3 : Définition d'une activité

Amendements à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 : Réforme des taux d'intérêts de référence (IBOR) - Etape 1

Amendements à IAS 1 et à IAS 8 : Définition du terme significatif

Amendements à IFRS 16 : Aménagements des loyers COVID-19 Ces textes n'ont pas d'impact sur les comptes du Groupe au 30 juin 2020. Le Groupe n'a pas appliqué de textes par anticipation. 2. Conversion des comptes des filiales étrangères La monnaie de présentation des comptes du Groupe est l'Euro. Les états financiers des sociétés consolidées dont la devise de fonctionnement est différente de l'euro sont convertis au cours de GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 19/39 clôture pour le bilan de la période et au cours moyen de la période pour les éléments du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie. Les écarts de change résultant de ces conversions sont comptabilisés en Autres Eléments du Résultat Global. Les taux de change utilisés sont les suivants: Devises 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019 Dollar américain (1$ = …€) Cours de clôture 0.8930 0.8902 0,8790 Cours moyen 0.9079 0.8932 0,8852 RMB chinois (1 RMB = …€) Cours de clôture 0.1262 0.1278 0,1279 Cours moyen 0.1291 0.1293 0,1304 3. Recours à des estimations Les estimations dans les états financiers sont impactées soit par les jugements exercés sur les traitements comptables retenus soit par les hypothèses utilisées pour l'évaluation des actifs et des passifs. L'établissement des comptes consolidés en conformité avec les principes énoncés ci-dessus oblige les dirigeants du Groupe à faire des estimations et à émettre des hypothèses qui affectent les montants consolidés des actifs et des passifs ainsi que les montants des charges et des produits enregistrés durant l'année dans le compte de résultat. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base à l'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources. L'utilisation d'estimations et d'hypothèses revêt une importance particulière, principalement pour : La valeur recouvrable des actifs incorporels et corporels ainsi que leur durée d'utilité (Notes 7, 8 et 9) ;

Le droit d'utilisation et les dettes afférentes selon IFRS 16 (Note 10, 20 et 21) ;

Le crédit d'impôt recherche (Note 15) ;

Provision pour indemnités de fin de carrière (Note 19) ;

Paiements fondés sur des actions (Note 33). Au 30 juin 2020, les estimations comptables concourant à la préparation des états financiers ont été réalisées dans un contexte de difficulté certaine à appréhender les perspectives économiques. Les estimations et hypothèses retenues dans les comptes consolidés intermédiaires ont été déterminées à partir des éléments en possession du Groupe à la date de clôture semestrielle. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 20/39 NOTE 5 - PERIMETRE DE CONSOLIDATION Le périmètre de consolidation est identique par rapport au 31 décembre 2019. Forme Siren Capital social Siège % de Contrôle Méthode Raison sociale en monnaie % Intérêt locale ALPHA MOS SA 389 274 846 1 695 636 Toulouse (France) Société Mère Société Mère I.G ALPHA MOS AMERICA Inc (USA) 2 114 779 Maryland 100% 100% I.G ALPHA MOS (Shanghai) Instruments Trading Co WOFE 1 002 000 Shanghai 100% 100% I.G BOYDSENSE USA 93 328 Californie 100% 100% I.G BOYDSENSE SAS SAS 880 924 774 100 Toulouse (France) 100% 100% I.G Boydsense SAS n'a pas eu d'activité au cours de la période. NOTE 6 - INFORMATION SECTORIELLE Alpha MOS n'opère que sur un seul secteur d'activité (instrumentation) Sur le plan géographique, le Groupe commercialise ses produits aux Etats-Unis à travers sa filiale américaine. La filiale chinoise créée en 2011 exerce principalement une activité commerciale et de support technique, les ventes sur la zone étant réalisées majoritairement par la société-mère. La société mère opère sur le reste du monde. La répartition par zone géographique s'analyse comme suit : Social Social Social Social Alpha MOS Alpha MOS Alpha MOS BodySense Elimination Total America Inc Chine France En K€ Au 30 juin 2020 (6 mois) Chiffre d'affaires (externe et intra 281 413 1 230 - - 522 1 402 Groupe) (1) Valeur comptable des actifs (2) - Résultat opérationnel - 190 34 - 2 357 - 791 1 073 - 2 231 Investissements corporels et - - 143 1 144 incorporels (2) Au 30 juin 2019 (6 mois) Chiffre d'affaires (externe et intra 451 518 1 903 - - 806 2 066 Groupe) (1) Valeur comptable des actifs (2) 345 1 413 12 502 64 - 8 263 6 061 Résultat opérationnel - 187 93 - 1 695 - 449 458 - 1 780 Investissements corporels et 51 1 220 - - 272 incorporels (2) Selon la situation géographique Selon l'implantation géographique des actifs GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 21/39 NOTE 7 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 30 juin 2020 31/12/2019 Reclassement 30/06/2020 En K€ Augmentations Diminutions de Valeurs brutes de la période la période Frais R&D 2 664 43 2 707 Brevets 230 40 270 Brevets en cours de validation 191 31 - 40 182 Logiciels 276 5 281 Autres immobilisations en cours 7 9 16 Total 3 368 - 40 3 456 128 Amortissements et Dépréciations 31/12/2019 Augmentations Diminutions de Reclassement 30/06/2020 de la période la période Amortissement & Déprec des frais de R&D 2 112 62 2 174 Amortissement & Déprec des brevets 118 9 127 Amortissement & Déprec logiciels 214 25 239 Total 2 444 96 2 540 Valeur nette 924 916 31 décembre 2019 31/12/2018 Reclassement 31/12/2019 En K€ Augmentations Diminutions de Valeurs brutes de la période la période Frais de développement 2 470 194 - 2 664 Brevets 262 1 76 43 230 Brevets en cours de validation 160 74 - 43 191 Logiciels 263 23 10 276 Logiciels en cours - 7 - 7 - - Total 3 155 299 86 3 368 Amortissements et Dépréciations 31/12/2018 Augmentations Diminutions de Reclassement 31/12/2019 de la période la période Amortissement & Déprec des frais de R&D 1 987 125 - 2 112 Amortissement & Déprec des brevets 198 11 91 118 Amortissement & Déprec logiciels 182 42 10 214 Total 2 367 - 178 101 - 2 444 Valeur nette 787 923 L'évolution des frais de R&D immobilisés au cours de la période intègre les charges immobilisées conformément aux principes d'IAS38. Au 30 juin 2020, le Groupe a : Maintenu la provision comptabilisée au 31 décembre 2019 ;

Activé des projets de développement pour un montant total de 64 K€. Les acquisitions de la période tiennent compte du retraitement du crédit d'impôt recherche sur les frais de développement conformément à IAS 20. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 22/39 NOTE 8 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES Les variations des immobilisations corporelles au cours des deux derniers exercices s'analysent comme suit : 30 juin 2020 Augmentations Cessions de la Effet de 31/12/2019 change 30/06/2020 de la période période Valeurs brutes En K€ Installations générales 161 161 Installations Techniques, Matériel et Outillage 1 369 10 1 379 Autres immobilisations 166 25 41 - 5 145 - Total 1 696 35 41 - 5 1 685 Amortissements et Dépréciations Augmentations Cessions de la Effet de 31/12/2019 change 30/06/2020 En K€ de la période période Amort. & Dépréc. Installations générales 30 3 33 Amort. & Dépréc. Install. Tech, Matériel et Outillage 1 066 30 1 096 Amort. & Dépréc. Autres immobilisations 147 38 21 - 1 163 - Total 1 243 71 21 - 1 1 292 Valeurs nettes 453 393 31 décembre 2019 Cessions de la Reclassement Augmentations période s 31/12/2018 Correction 31/12/2019 de la période Valeurs brutes En K€ Installations générales 106 - 55 - 161 Installations Techniques, Matériel et Outillage 1 328 - 20 54 1 294 Autres immobilisations 274 - 3 166 111 Total 1 708 75 78 165 - - 1 696 - Reclassement Amortissements et Dépréciations 31/12/2018 Correction Augmentations Cessions de la 31/12/2019 En K€ de la période période s Amort. & Dépréc. Installations générales 20 - 11 1 30 Amort. & Dépréc. Install. Tech, Matériel et Outilla 991 - 61 58 994 Amort. & Dépréc. Autres immobilisations 186 - 60 147 99 Total 1 197 72 132 158 - - 1 243 - Valeurs nettes 511 453 Les principales acquisitions de la période concernent du matériel de laboratoire et du matériel informatique. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 23/39 NOTE 9 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES En K€ 31/12/2019 Augmentations Diminutions de 30/06/2020 Valeurs brutes de la période la période Prêts 55 55 Dépôts et cautionnements 72 25 97 Valeurs mobilières de placement (a) 45 45 Total 172 197 NOTE 10 - DROIT D'UTILISATION RELATIF AUX CONTRATS DE LOCATION Le Groupe reconnait un contrat de location dès lors qu'il obtient la quasi-totalité des avantages économiques liés à l'utilisation d'un actif identifié et qu'il a un droit de contrôler cet actif. Les contrats de location du Groupe porte uniquement sur des actifs immobiliers, Les contrats de location sont comptabilisés au bilan au commencement du contrat, pour la valeur actualisée des paiements futurs. Cela se traduit par la constatation : d'un actif non courant « Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location » et,

d'une dette de location au titre de l'obligation de paiement. Les contrats de location correspondant à des actifs de faible valeur unitaire ou d'une durée inférieure ou égale à 12 mois, sont comptabilisés directement en charges. la date de mise à disposition du bien, le droit d'utilisation évalué comprend : le montant initial de la dette auquel sont ajoutés, s'il y a lieu, les coûts directs initiaux, les coûts estimés de remise en état de l'actif ainsi que les paiements d'avance faits au loueur, nets le cas échéant, des avantages reçus du bailleur. Le droit d'utilisation est amorti sur la durée du contrat qui correspond en général à la durée ferme du contrat en tenant compte des périodes optionnelles qui sont raisonnablement certaines d'être exercées. Les dotations aux amortissements des droits d'utilisation sont comptabilisées dans le résultat opérationnel courant. Au 30 juin 2020, le montant de ce droit d'utilité ressort à 1 004 K€. NOTE 11 - AUTRES ACTIFS NON COURANTS Les autres actifs non courants ressortent à 31 K€ au 30 juin 2020. Il est rappelé qu'en raison des incertitudes sur leur recouvrabilité future, les impôts différés actifs ne sont pas reconnus. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 24/39 NOTE 12 - STOCKS ET EN-COURS Les stocks à la clôture se détaillent comme suit : En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Valeurs brutes Matières premières 938 1 032 Produits finis 429 476 Total 1 367 1 508 Provisions 30/06/2020 31/12/2019 Matières premières 497 515 Produits finis 150 130 Total 647 645 Valeur nette 720 863 Les provisions portent sur une pluralité de références. Les stocks nécessitant une dépréciation afin de les ramener à leur valeur nette de réalisation sont identifiés sur la base des délais de rotation, ce calcul étant ajusté en fonction d'obsolescences spécifiques. NOTE 13 - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES En K€ Montant Moins Moins de Valeurs Brutes Total d'un an 5 ans Clients douteux 38 - 38 Clients et comptes rattachés 538 538 Total 576 538 38 Provisions pour dépréciation 36 36 Valeur Nette 540 540 Rappel 31/12/2019 - Valeur nette 472 472 - La politique du Groupe est de vérifier la santé financière de tous les clients qui souhaitent obtenir des conditions de paiement à crédit. Les soldes clients font l'objet d'un suivi régulier et, par conséquent, l'exposition du Groupe aux créances irrécouvrables n'est pas significative. Le service commercial et le service de l'administration des ventes analysent le risque de non recouvrement au regard de l'antériorité des créances ainsi que de la situation de la contrepartie. A la suite de cette analyse, les créances sont dépréciées dès lors qu'un risque est identifié. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 25/39 NOTE 14 - EVOLUTION DES PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT Créances Provisions pour dépréciation Dotations de Reprises Reprises 31/12/2019 non 30/06/2020 En K€ la période utilisées utilisées sur créances clients 36 36 Total 36 36 Stocks Provisions pour dépréciation Dotations de Reprises Reprises 31/12/2019 non 30/06/2020 En K€ la période utilisées utilisées sur Stocks et En-Cours 645 174 - 172 647 Total 645 174 - - 172 647 NOTE 15 - AUTRES ACTIFS COURANTS En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Créances fiscales (TVA) 125 187 Acomptes fournisseurs 80 50 Créances sociales 9 9 Créditeurs divers - 89 Crédits d'impôts 75 287 Charges constatées d'avance 123 107 Total 412 729 Le poste Crédits d'impôts concerne principalement la société Alpha MOS France incluant les montants relatifs au premier semestre 2020 du crédit impôt recherche - crédit impôt innovation (75 K€). Le CIR du au titre de l'exercice 2019 a été encaissé en mai 2020. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 26/39 NOTE 16 - TRESORERIE ET EQUIVALENTS La trésorerie et équivalents de trésorerie se répartit comme suit au 30 juin 2020 : en K€ 30/06/2020 31/12/2019 Apha MOS France 763 1 116 Alpha MOS America 153 61 Alpha MOS Chine 82 100 Boyd Sense 29 9 Boyd Sense France 1 - Total 1 027 1 286 NOTE 17 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL Au 30 juin 2020, le capital social est composé de 8 478 181 titres d'une valeur nominale de 0.20 €. NOTE 18 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Les provisions évoluent comme suit sur la période : En K€ 31/12/2019 Dotations de Reprises Reprises 30/06/2020 Provisions pour la période utilisées non utilisées Risques et litiges 0 19 19 Garantie 0 16 16 Indemnités de Départ en Retraite 154 14 168 Total 154 49 0 203 Dans le cours normal de ses activités, le Groupe peut faire l'objet de procédures judiciaires et de contrôles fiscaux, douaniers ou administratifs. Le Groupe constitue une provision chaque fois qu'un risque constitue une obligation vis-à-vis d'un tiers pour laquelle le passif probable peut être estimé avec une précision suffisante. Le Groupe se défend devant les tribunaux chaque fois qu'il s'estime dans son droit. Des provisions relatives à chaque risque sont constituées au fur et à mesure en fonction des avis d'experts et du stade d'évolution de chaque dossier traité individuellement. NOTE 19 - INDEMNITES DE DEPART A LA RETRAITE Les engagements de retraite reposent sur les hypothèses actuarielles suivantes : Taux d'actualisation : 0,74 % au 30 juin 2020 (0,77% au 31 décembre 2019),

Taux de progression des salaires : 1 % au 30 juin 2020, (identique au 31 décembre 2019),

Table de mortalité : TH/TF 00-02 (identique au 31 décembre 2019), GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 27/39 Age de départ : 67 ans pour les cadres et les non-cadres La provision calculée au 30 juin 2020 selon ces hypothèses s'élève à 168 K€ (154 K€ au 31 décembre 2019) et impacte le résultat consolidé de la période pour +14 K€. NOTE 20 - PASSIFS FINANCIERS A LONG TERME ET AUTRES PASSIFS NON COURANTS (HORS PROVISIONS) En K€ Montant total de 1 à 5 plus de 5 Valeurs au 30 juin 2020 ans ans Emprunts bancaires et assimilés 894 681 213 Total des passifs financiers à long terme 894 681 213 Dette sur droit utilisation non courante 858 858 Autres dettes 63 63 Dettes fournisseurs à plus d'un an 56 56 Dettes sociales à plus d'un an 239 239 Dettes fiscales à plus d'un an 58 58 Total des autres passifs non courants 416 416 0 Total 2 168 1 955 213 En K€ Montant total de 1 à 5 plus de 5 Valeurs au 31 décembre 2019 ans ans Emprunts bancaires et assimilés 909 537 372 (Dont 828 K€ au titre du plan d'apurement) Total des passifs financiers à long terme 909 537 372 Autres dettes 55 55 Dettes fournisseurs à plus d'un an 55 55 Dettes sociales à plus d'un an 215 215 Dettes fiscales à plus d'un an 54 54 Total des autres passifs non courants 379 379 Total 1 288 916 372 Les autres passifs non courants sont composés des dettes financières, des dettes fournisseurs, dettes sociales et fiscales et autres dettes qui sont remboursables à plus d'un an dans le cadre du plan de continuation de la société validé initialement le 19 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Toulouse selon les modalités suivantes : 9 échéances annuelles progressives (année 1 : 4%, Année 2 : 6%, Année 3 : 8%, Année 4 : 8%,

Année 5 : 8%, Année 6 : 16,5%, Année 7 : 16,5%, Année 8 : 16,5%, Année 9 : 16,5%),

Année 5 : 8%, Année 6 : 16,5%, Année 7 : 16,5%, Année 8 : 16,5%, Année 9 : 16,5%), règlement en 36 trimestrialités entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 28/39 Ces modalités ne concernent pas les créanciers qui ont choisi l'option 2 proposée lors de la modification du plan validée le 25 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Toulouse. Cette option prévoit dans ce cas un règlement de 50% des créances pour solde de tout compte, en deux annuités de 25% chacune. Au cours du premier semestre 2020, la société n'a pas effectué de remboursements, une renégociation du plan étant en cours avec le Tribunal de Commerce de Toulouse. Un jugement favorable a été rendu le 21 juillet 2020 (se référer au paragraphe 1- Faits marquants de la période). Au 30 juin 2020, l'impact de la désactualisation est de 3 K€. NOTE 21 - PASSIFS COURANTS Les passifs financiers à moins d'un an se répartissent comme suit : En K€ 30/06/2020 31/12/2019 Dettes financières (part à moins d'un an) 567 221 Fournisseurs et comptes rattachés 643 925 Dette sur droit d'utlisation des contrats de location 198 Avances reçues 268 268 Dettes sociales et fiscales 928 546 Autres dettes 623 77 Produits constatés d'avance 294 166 Total des autres dettes et comptes de régularisation 2 113 1 057 Total 3 521 2 203 La société ne bénéficie pas de concours court terme sous forme de découvert. Les passifs financiers à moins d'un an se répartissent de la manière suivante : Dettes bancaires (plan d'apurement) 65 K€ Avances remboursables (plan d'apurement) 73 K€ Total Plan apurement 138 K€ Emprunt PGE 370 K€ Intérêts sur comptes courants Associés 11 K€ Avance remboursable BPI (part à moins d'un an) 48 K€ Total 567 K€ NOTE 22 - PASSIFS EVENTUELS Au 30 juin 2020, la société n'estime pas devoir constituer de provisions au titre de passifs eventuels. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 29/39 NOTE 23 - CHARGES DE PERSONNEL La répartition des charges de personnel sur la période est la suivante : en K€ 30/06/2020 30/06/2019 Alpha MOS France 1 220 1 429 Alpha MOS America 170 217 Alpha MOS Chine 192 244 BoydSense 265 205 Total 1 847 2 095 NOTE 24- AUTRES PRODUITS DES ACTIVITES COURANTES En K€ 30/06/2020 30/06/2019 Subventions d'Exploitation - - Production immobilisée 84 177 Divers Transferts de charges 1 Crédit d'Impôt 36 62 Total 120 240 NOTE 25 - AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS Les principaux postes comptabilisés en Autres produits et charges opérationnels sont : En K€ 30/06/2020 30/06/2019 Produits cession d'immos 0 29 Autres produits 15 43 Total des autres produits non courants 15 72 Charge sur cession d'immos -32 -34 Autres charges -1 -5 Dépréciation frais de développement 0 0 Total des autres charges non courantes -33 -39 Total -18 33 GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 30/39 NOTE 26 - RESULTAT FINANCIER Le résultat financier est détaillé de la manière suivante : En K€ Résultat de Change Produits nets sur cession de VMP et juste valeur Dotations Reprises sur provisions financières Autres Produits financiers Actualisation des emprunts et dettes à plus d'un an - Charge d'interet sur dette financière sur droit d'utilisation - Autres Charges financiers - Total 30/06/2020 30/06/2019 133 22 - - 1 1 3 - 32 46 - 39 12 73 48 - Produits financiers 134 23 Charges financières - 61 - 71 Le résultat financier est composé des éléments suivants : L'effet de la désactualisation des dettes à plus d'un an (cf note 20) qui génère sur la période une charge financière de 3 K€ ;

L'effet de l'application d'IFRS 16 qui a conduit à la constatation d'une charge financière de 46 K€. NOTE 27 - RESULTAT PAR ACTION Le résultat net par action est calculé sur la base du nombre moyen pondéré d'actions en circulation pendant la période. Le nombre moyen d'actions en circulation (8 478 181) est calculé sur la base des différentes évolutions du capital social corrigées de la détention par le Groupe de ses propres actions (à travers le contrat de liquidité). GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 31/39 NOTE 28 - IMPOTS Compte tenu de l'incertitude sur la recouvrabilité des impôts différés actifs sur la base des prévisions d'activité, ils ne sont pas reconnus dans les comptes consolidés. Preuve d'impôt En K€ 30/06/2020 30/06/2019 Résultat comptable avant impôts -2 158 -1 832 Impôt théorique au taux en vigueur pour l'entreprise consolidante 604 513 Différences permanentes Crédits d'impôts 76 130 Incidence des pertes fiscales sur le résultat Déficits non activés - 680 - 643 Autres Charge d'impôt effective 0 0 A titre d'information, le montant théorique des Impôts Différés Actifs au 30 juin 2020 s'élève à 11 540 K€ (base de 39 741 K€ dont 29 333 K€ concernant la France). NOTE 29 - EVOLUTION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET K€ Ref. Ouverture Flux de trésorerie Variation « Non Cash » Clôture Emprunt bancaire Note 20 et 21 - 758 - 341 - 14 - 1 113 Avance BPI Note 20 - 372 24 - 348 Dette de location Note 10 - 1 147 91 - 1 056 Trésorerie ou équivalents de Note 16 1 286 - 259 1 027 trésorerie TOTAL - 991 - 576 77 - 1 490 GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 32/39 NOTE 30 - ENGAGEMENTS FINANCIERS Engagements financiers Garanties données Bénéficiaire Nature Montant LCL (Prêt) Nantissement titres 45 k€ Garanties reçues Objet Prêt LCL (300k€) Prêt OSEO (150 k€) Location Informatique BNP PGE Nature Montant Garantie OSEO sur 60 % 180 k€ Garantie Fonds International 90 k€ Garantie OSEO 102 k€ 370 k€ NOTE 31 - INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIEES Il n'existe pas d'opérations avec les parties liées. NOTE 32 - REMUNERATION DES ORGANES DE DIRECTION - MODALITES DE RUPTURE DES MANDATS SOCIAUX 30/06/2020 30/06/2019 Traitement DG avantages en nature compris (en euros) 88 100 Jetons de présence décaissés au premier semestre 2019 - Jetons de présence décaissés au premier semestre 2020 40 - Total 128 100 Un changement de Directeur Général est intervenu au début du semestre (se référer à la Note 1). Au premier semestre 2020, la rémunération des organes de direction ne concerne que la rémunération du Directeur Général. Le Conseil d'administration du 9 avril 2020 a accordé 339 128 options au Directeur Général. Il n'est prévu aucune modalité particulière de rupture des mandats sociaux. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 33/39 NOTE 33 -TITRES DONNANT ACCES AU CAPITAL Au titre du semestre clos le 30 juin 2020, la société a accordé des options. Le conseil d'administration du 9 avril 2020 a accordé 445 203 options. Caractéristiques Les principales données relatives à ces plans sont les suivantes : Bénéficiaires : Salariés et Dirigeants sociaux de la société, ;

Période d'exercice des bons : 10 ans maximum ;

Le prix d'exercice est égal à 2.45 euros ;

Concernant le plan accordé par le CA du 18 septembre 2018, le droit à l'exercice des bons s'acquiert de manière progressive, sur une période de 4 ans, avec un seuil d'acquisition d'un an à l'exception des premiers 25% qui sont acquis au bout de 3.5 mois, soit le 31 janvier 2019.

Les options, accordées à l'ancien Directeur Général, étaient exerçables en fonction de critères de performance correspondant à un niveau de chiffre d'affaires à réaliser par le Groupe. Le Directeur Général ayant quitté le Groupe en janvier 2020, les options qui lui avaient été attribuées ont été annulées à l'exception de la première tranche de 63 586 options.

Les options accordées par le conseil d'administration du 9 avril 2020 au nouveau Directeur Général sont également exerçables en fonction de critères de performance correspondants à un niveau de chiffre d'affaires et un niveau d'EBITDA. Situation au 30 juin 2020 Nombre d'options Cours moyen d'exercice 30/06/2020 30/06/2020 Montant début de période 763 033 2,45 Options accordées le 9 avril 2020 445 203 2,45 Options exercées 0 - Options supprimées - - Montant fin de période 1 208 236 2,45 Le conseil d'administration du 9 avril 2020 a accordé un montant de 445 203 options. Le prix d'exercice est fixé à 2.45 €. Au cours de la période, aucune option n'a été exercée. Impact sur les états financiers au 30 juin 22020 La valorisation des options a été réalisée selon le modèle Black Scholes Merton. Les hypothèses suivantes ont été retenues pour les plans accordés au titre du semestre clos le 30 juin 2020 : GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 34/39 30/06/2020 Prix d'exercice des options 2,45 Durée de vie des options 10 ans Volatilité du prix 40% Dividende attendu 0% Taux d'intérêt sans risque 0.8% et 0,66% Au titre de la période, le Groupe a comptabilisé la charge suivante : 30/06/2020 30/06/2019 Paiement en actions - Produit de la 0 0 période Paiement en actions - Charge de la 18 124 période Si le taux de volatilité retenu avait été de 10% supérieur (50%) ou 10% inférieur (30%), la charge comptabilisée aurait respectivement été de 25 K€ et 11 K€. NOTE 34 -FACTEURS DE RISQUES Le Groupe Alpha MOS peut se trouver exposé à différentes natures de risques financiers. Le cas échéant, le Groupe met en œuvre des moyens simples et adaptés à sa taille pour limiter les effets potentiellement défavorables de ces risques sur sa situation financière. i Risques de change Chaque société du Groupe réalise sa facturation dans sa devise nationale : France : Facturation en Euros

Etats-Unis : Facturation en Dollars américains

Facturation en Dollars américains Chine : Facturation en Yuans Le Groupe n'a pas pris de disposition de couverture afin de protéger son activité contre les fluctuations des taux de changes. ii Risques de taux Le Groupe n'a pas d'exposition significative au risque de taux d'intérêt, dans la mesure où il n'a souscrit aucune dette à taux variable. L'exposition du Groupe concerne principalement les GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 35/39 équivalents de trésorerie. Ceux-ci sont composés de comptes à terme. Les variations de taux d'intérêt ont une incidence directe sur le taux de rémunération des placements et les flux de trésorerie générés. Les dettes en Euros à plus d'un an ont été actualisées au taux de 5% (sauf les dettes fiscales). L'impact de la désactualisation enregistrée dans le résultat financier s'élève à -4 K€. Les engagements de retraite sont actualisés au taux de 0.74 % contre 0,77% au 31 décembre 2019. iii Risques de liquidité Le Groupe a mis en place un ensemble de financements destinés à lui permettre d'assurer sa liquidité. Il s'assure qu'il disposera toujours de liquidités suffisantes pour honorer ses passifs lorsqu'ils arriveront à échéance. Au 30 juin 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Groupe s'élèvent à 1 027 K€. La répartition des passifs courants et non courants en fonction de leurs échéances est la suivante : En K€ moins d'un an de 1 an à 5 ans plus de 5 ans 30/06/2020 3 553 2 342 0 31/12/2019 2 389 2 031 372 iv Risques liés à l'exécution des contrats Il existe un risque que, en cas d'inexécution totale ou partielle de ses obligations envers ses partenaires, la société puisse être redevable de pénalités. Notamment, il existe un risque en cas de retard de livraison de matériel ou d'exécution de contrats de services ou de développement. v Risques de crédit Le Groupe n'entretient de relations commerciales qu'avec des tiers dont la santé financière est avérée. Les soldes clients font l'objet d'un suivi permanent et l'exposition du Groupe aux créances irrécouvrables n'est pas significative. L'exposition maximale est égale à la valeur comptable, telle que présentée à la Note 13. Le Groupe ne présente pas de concentrations importantes de risque de crédit. Au 30 juin 2020, le montant des créances douteuses est de 38 K€, dépréciées à 100%. Concernant le risque de crédit relatif aux autres actifs financiers du Groupe, c'est-à-dire notamment la trésorerie et les équivalents de trésorerie, l'exposition du Groupe est liée aux défaillances éventuelles des tiers concernés, avec une exposition maximale égale à la valeur comptable de ces instruments. Le Groupe a une politique d'investissement sélective et prudente en matière de gestion de ces excédents de trésorerie, ces derniers se limitant à des placements court-terme (SICAV monétaires) constitués sans risque en capital (autre que le risque de contrepartie). Le Groupe fait appel pour ses placements de trésorerie à des institutions financières de premier plan et ne supporte donc pas de risque de crédit significatif sur sa trésorerie. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 36/39 DÉCLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE

RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2020 J'atteste, à ma connaissance, que les comptes pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Toulouse, le 25 septembre 2020 Laurent SAMAMA Président du conseil d'administration GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 37/39 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIERE SEMESTRIELLE 2019 _______________________________ Rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle Période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 _______________________________ Aux actionnaires de la société ALPHA MOS En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale et en application de l'article L. 451-1-2 III du code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés condensés de la société, relatifs à la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés condensés ont été établis sous la responsabilité du conseil d'administration le 25 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19 et de difficultés à appréhender ses incidences et les perspectives d'avenir. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation décrite dans la Note III "Continuité d'exploitation" de l'annexe des comptes consolidés condensés. GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 38/39 Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité établi le 25 septembre 2020 commentant les comptes semestriels consolidés condensés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés condensés. Balma et Labège, le 28 septembre 2020 Les commissaires aux comptes MAZARS Deloitte & Associés Eric GONZALEZ Etienne ALIBERT GROUPE ALPHA MOS Rapport financier semestriel 2020 39/39 Attachments Original document

