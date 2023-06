Alpha MOS : conclusion d'une deuxième étude dans le diabète

Alpha MOS a annoncé hier soir avoir conclu, conformément au calendrier prévu, la deuxième étude clinique portant sur son dispositif non invasif de surveillance du glucose par analyse de l'haleine.



D'après la société, l'étude - qui avait été lancée fin 2021 par le CHU de Toulouse et qui portait sur 130 patients atteints de diabète de type 2 - a répondu aux objectifs fixés.



Dans un communiqué, Alpha Mos indique qu'elle a permis d'établir le succès du test fonctionnel du système, mais aussi de confirmer l'intérêt des patients pour ce nouveau dispositif, développé par sa filiale medtech BOYDSense.



'Cette information est un pas de plus vers la conception d'un dispositif complet de surveillance du glucose par analyse de l'haleine et de sa mise sur le marché', ont réagi ce matin les analystes d'Euroland.



Le bureau d'études maintient sa recommandation d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours inchangé de 30 euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.