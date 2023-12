Alpha MOS est spécialisé dans la conception et la commercialisation d'équipements de numérisation des odeurs et du goût à destination des secteurs de l'agroalimentaire, de la chimie, de la pharmacie, de l'environnement, de la parfumerie et de la cosmétique. Les produits du groupe identifient et quantifient l'empreinte olfactive ou gustative d'un produit (solide, liquide ou gazeux) afin d'en déterminer l'origine, la qualité, l'âge ou la pureté. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 familles de produits et services : - instruments de numérisation : nez et langues électroniques (n° 1 mondial des produits à usage industriel) et échantillonneurs. Le groupe commercialise parallèlement des composants associés (capteurs, filtres, tubes, etc.) ; - services : services de recherche et de développement, d'analyse sur mesure, de maintenance, etc. La fabrication des équipements est principalement assurée par des sous-traitants.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés