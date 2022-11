Alpha MOS : le titre grimpe après un contrat en Chine

Alpha MOS signe la meilleure performance du marché parisien mardi matin suite à l'annonce d'une commande portant sur la fourniture de nez électroniques en Chine.



Vers 9h40, le titre du spécialiste de l'analyse sensorielle s'envole de plus de 20% dans des volumes déjà dix fois supérieurs à ceux de la veille. L'action a affiché jusqu'à 26% de gains en début de matinée.



Alpha MOS a annoncé hier soir avoir signé un accord exclusif de deux ans en vue d'équiper en nez électroniques un groupe agro-alimentaire chinois faisant partie du 'top 10' des principaux industriels laitiers mondiaux.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés, mais les analystes de Stifel l'évaluent à plus de deux millions d'euros.



Aux termes de l'accord, Alpha MOS a été chargé d'équiper plus de 30 sites, avec un ou plusieurs de ses nez électroniques dédiés au contrôle de la qualité du lait en provenance des différents producteurs régionaux.



Les premiers instruments, déjà commandés, seront expédiés d'ici la fin de l'année 2022.



D'après Stifel, il s'agit d'un 'contrat important constituant une nouvelle référence en vue de la démonstration de la pertinence des produits du groupe, en dépit de sa taille limitée'.



Les analystes réitèrent ainsi leur recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 2,7 euros.



Chez Alpha MOS, on souligne que l'industrie laitière représente un potentiel de croissance 'très important', le groupe comptant maintenant dupliquer ce succès chez d'autres acteurs mondiaux du secteur.



L'action Alpha MOS affiche une baisse de 22% depuis le début de l'année, le groupe ayant récemment renoncé à son objectif d'une croissance 'à deux chiffres' pour 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.