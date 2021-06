Alpha MOS : Ben Delhey devient membre du conseil de surveillance de BOYDSense

Communiqué de presse 15/06/2021

Ben Delhey devient membre du conseil de surveillance de BOYDSense, la filiale

MedTech d'Alpha MOS.

BOYDSense SAS, filiale d'Alpha MOS (EuroNext : ALM), a développé une plate-forme miniaturisée d'analyse respiratoire pour le suivi des maladies chroniques, avec une première application dans le suivi du diabète. Aujourd'hui, BOYDSense annonce l'arrivée mi-juin de Ben Delhey en tant que membre indépendant du conseil de surveillance.

Ben Delhey a plus de 15 ans d'expérience en tant que cadre supérieur dans le secteur des soins de santé. Il a travaillé au sein d'entreprises pharmaceutiques et de technologies médicales de pointe dans le domaine du diabète, telles que LifeScan, Ascencia et Sanofi.

Ben Delhey est un spécialiste du lancement de dispositifs pharmaceutiques. Au cours de sa carrière dans les ventes et le marketing, il a lancé plus de 10 dispositifs pour le diabète et logiciels en tant que dispositifs médicaux qui sont distribués dans plus de 25 pays dans le monde. Ces dispositifs majeurs sont des marques mondialement connues telles que OneTouch® Vita®, MyStar® de Sanofi et le logiciel Mhealth, My Dose Coach®.

"Je suis très heureux de rejoindre l'équipe BOYDSense. Nous entamons une nouvelle ère en termes de technologies appliquées au diabète. Les dernières années ont été très intéressantes avec la sortie de toutes nouvelles innovations. Le dispositif BOYDSense améliorera radicalement la façon dont les patients diabétiques mesurent leur taux de glycémie. C'est une excellente nouvelle pour les patients diabétiques, car cette innovation facilitera grandement leur vie quotidienne et leur permettra de surveiller leur taux de glucose d'une manière plus douce", a commenté Ben Delhey.

Anton Kittelberger, Président du Conseil de Surveillance de BOYDSense, a ajouté : "Ben est le parfait complément à notre équipe. Il nous apportera sa grande expérience en matière de diabète, d'accès au marché et de lancement de dispositifs médicaux. Nous sommes très confiants car Ben a déjà accompli toutes ces missions pour Sanofi, Bayer ou Johnson & Johnson. Nous sommes vraiment impatients de travailler ensemble sur nos prochains succès."

À propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN: FR0000062804-ALM) spécialiste en instrumentation d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication d'appareils de mesure de l'odeur, du goût et de la vision à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société globale implantée en France qui possède des filiales en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, l'industrie des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com

Contact Media

Alpha MOS : +33 5 62 47 53 80