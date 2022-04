Alpha MOS : reconnue 'entreprise innovante' par BPI France

Alpha MOS annonce avoir reçu la qualification ' entreprise innovante ', délivrée par BPI France.



Pour Pierre SBABO, Directeur Général d'Alpha MOS, ' l'obtention de cette qualification ' entreprise innovante ' est une étape importante dans le développement d'Alpha MOS et un indicateur de la performance et du dynamisme de notre activité'.



Selon lui, cette qualification permettra potentiellement d'ouvrir de nouvelles perspectives pour financer les futurs projets, notamment en offrant la possibilité à des Fonds Communs de Placement dans l'Innovation (FCPI) de prendre une participation dans l'entreprise.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.