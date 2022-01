Alpha Mos : Alpha MOS annonce la nomination de trois Senior Advisors au sein de son Conseil Exécutif

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 18 janvier 2022, à 18h

Thorsten Koenig, Gordon Stretch et Rob Chester rejoignent l'Advisory Board d'Alpha MOS pour soutenir la croissance stratégique de l'entreprise.

Thorsten Koenig a plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie alimentaire. Il a fait ses preuves dans la gestion de l'innovation ainsi que dans la direction d'équipes de Recherche & Développement à l'échelle mondial. Chez Givaudan, l'une des trois premières entreprises mondiales d'arômes et de parfums, Thorsten a occupé plusieurs postes de direction dans la recherche sur les arômes. Il a notamment dirigé des groupes d'experts sensoriels. Il a été directeur de l'innovation au sein du conseil d'administration d'EIT Food, le plus grand partenariat paneuropéen, spécialisé dans la mise en place de projets de collaboration avec une approche centrée sur le consommateur.

Gordon Stretch a travaillé pendant près de 15 ans chez SPX Flow en tant que Global Engineering Executive. SPX Flow est une société américaine qui fournit une expertise de gestion de projet aux entreprises industrielles de santé et de nutrition. L'entreprise est présente dans plus de 140 pays et propose des espaces d'aide à l'entrepreneuriat : les “Innovation and Design Centers”. Gordon Strech dispose, à ce titre, d'une expertise dans la réalisation technique de projets technologiques.

Rob Chester est un cadre supérieur expérimenté de l'industrie agroalimentaire. Il a opéré au plus haut niveau d'entreprises de classe mondiale. Il est aujourd'hui PDG de deux entreprises : Supply Chain In-sites et Ubloquity. Toutes deux sont des entreprises innovantes qui bouleversent le secteur de la conformité et de la certification. Avant cela, Rob était directeur général au Royaume-Uni pour NSF International, une organisation qui facilite le développement de normes, la certification de produits, les tests, les audits, l'éducation et la gestion des risques pour la santé publique et l'environnement. Auparavant, Rob a travaillé chez Walmart pendant 13 ans. Dans ses deux derniers rôles, il a été responsable de la compliance en Chine, puis a dirigé la conformité des opérations pour les 5000 magasins des États-Unis.

L'entreprise tient à remercier et féliciter ses trois nouveaux Senior Advisors pour cette nomination : « En ce début d'année, je suis heureux d'annoncer notre collaboration avec Thorsten, Gordon et Rob, trois experts reconnus dans le domaine de l'alimentation et des arômes.», déclare Pierre SBABO, Directeur Général d'Alpha MOS. « ls vont jouer un rôle clef en nous conseillant sur le développement scientifique et stratégique d'Alpha MOS. Nous comptons sur leur expertise pour réaliser nos ambitions pour les années à venir.»

Alpha MOS en bref

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis.

