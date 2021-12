COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 16 décembre 2021 – 18 :00

Alpha MOS annonce que sa filiale MedTech BOYDSense a été sélectionnée par l'accélérateur European Innovation Council (EIC) du programme de financement Horizon Europe, reconnaissant ainsi l'excellence de son travail d'innovation médicale dédiée au suivi des maladies chroniques. La subvention de €2.5M de l'EIC permettra d'accélérer le développement d'un analyseur d'haleine miniaturisé pour la surveillance de la glycémie des prédiabétiques et diabétiques de type 2.

L'accélérateur EIC est la pierre angulaire du programme de financement Horizon Europe (2021-2027) géré par la Commission européenne (CE) et le Conseil européen de l'innovation (EIC). Il s'agit d'un programme très sélectif à destination principalement des petites et moyennes entreprises (PME) ayant besoin d'un soutien financier pour développer et industrialiser une innovation.

Intégrer l'accélérateur EIC du programme Horizon Europe est une étape déterminante pour BOYDSense. Plusieurs milliers de sociétés postulent à ce programme chaque année et seulement quelques dizaines sont sélectionnées. Ce programme récompense donc les projets les plus innovants qui renforcent la souveraineté technologique européenne.

Bruno Thuillier, fondateur et Chief Technology Officer de BOYDSense commente cette décision : « C'est une performance notable d'avoir été sélectionné parmi plusieurs milliers d'entreprises. Ce signal démontre la volonté de l'EIC d'établir un champion européen du contrôle des maladies chroniques de manière non invasive, en commençant par le diabète. »

Pierre Sbabo, CEO d'Alpha MOS, félicite ses équipes : « Je suis heureux de cette sélection qui démontre la qualité de l'innovation du groupe Alpha MOS, car la concurrence était intense. Ce financement va nous permettre d'accélérer le développement de notre technologie de mesure non invasive de la glycémie. C'est une étape clef en vue de la sortie d'un produit commercial destiné aux diabétiques, prévue courant 2024. »

Alpha MOS en bref

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis.

BOYDSense SAS en bref

BOYDSense SAS, une filiale d'Alpha MOS, est pionnière dans le développement de solutions non invasives d'analyse du souffle pour la surveillance des paramètres vitaux. La première application en cours de développement est un analyseur d'haleine miniaturisé permettant la surveillance de la concentration de glucose chez les personnes prédiabétiques et les personnes diabétiques de type 2.

