Paris, le 04 janvier 2022, 18h00

Aboutissement de plus d'une décennie de travail, Alpha MOS est fier de présenter sa dernière version de son œil électronique IRIS Smart Vision. Le produit offre maintenant des résultats d'analyse inédits tant dans leurs détails que dans leur accessibilité.

IRIS Smart Vision utilise une technologie d'imagerie hautement reproductible, dans un environnement fermé, pour effectuer le contrôle qualité visuel de produits. L'algorithme utilisé par Alpha MOS pour IRIS Smart Vision permet le calcul complexe des formes et des couleurs, ainsi que l'analyse poussée des matériaux et de leurs possibles variations. Ces facteurs sont ensuite utilisés pour évaluer rapidement et avec une grande fiabilité la qualité des lots de production. Ces derniers sont soumis à un échantillonnage puis leur qualité est déterminée par une corrélation entre les résultats obtenus avec les niveaux de perception humains.

La solution logicielle elle-même est entièrement personnalisable : les critères d'évaluation sont définis par l'utilisateur selon les exigences de l'analyse. L'interface a été conçue pour être facile d'usage par n'importe quel opérateur de l'œil électronique. Iris Smart Vision offre l'ensemble des options habituelles : présentation graphique comparative des produits tenant compte de l'aspect global sur les critères de couleurs et de formes, données de couleurs et de formes de l'échantillon, export des résultats, etc... Outre les nouveaux outils intuitifs spécifiquement conçus pour le contrôle qualité, les résultats peuvent être analysés à l'aide du module logiciel, Alphasoft Advanced Statistics, qui permet des investigations encore plus détaillées, notamment pour des besoins de R&D.

« Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli avec IRIS Smart Vision, un produit stratégique pour Alpha MOS. Le travail de toutes nos équipes couplé au meilleur de la technologie de mesure optique culminent dans cette solution innovante » commente Pierre SBABO, Directeur Général d'Alpha MOS.

Alpha MOS en bref

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis.

