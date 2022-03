COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 10 mars 2021, à 18h

Alpha MOS participe au programme de recherche du géant brésilien de l'agroalimentaire, New Max.

Alpha MOS et New Max Industrial collaborent avec succès depuis plusieurs années. New Max utilise le nez électronique HERACLES d'Alpha MOS pour ses analyses sensorielles. Ils en sont très satisfaits car ce nez électronique correspond parfaitement à leurs besoins en Recherche & Développement.

Depuis 1992, New Max est un leader international du marché de la production d'additifs, d'ingrédients et de colorants naturels. Fort d'une recherche et développement à la pointe de l'industrie alimentaire, New Max fournit, fabrique et propose des couleurs naturelles et additifs à diverses industries : viande et viande transformée, aliments et boissons, cosmétiques et soins personnels, produits pharmaceutiques, nutraceutiques et autres. Le portefeuille de New Max comprend également des épices, des arômes et une large gamme d'ingrédients naturels conçus pour aider les clients à créer des produits sains et authentiques.

Au sein de New Max, l'équipe R&D et gestion de la qualité est en charge de développer de nouveaux produits qui correspondront aux attentes de leurs clients agroalimentaires. Ils contrôlent également la qualité de la production et des matières premières pour labelliser de nouveaux fournisseurs.

Aline Brigato, Responsable R&D et Qualité, a récemment tenu à commenter cette décision: «Nous utilisons HERACLES pour le contrôle qualité et la recherche et développement. Le nez électronique permet une analyse bien plus précise qu'un chromatographe en phase gazeuse classique car il facilite le travail de découverte des composés chimiques contenus dans les produits. L'utilisation d'HERACLES simplifie l'analyse sensorielle tout en augmentant la précision et la confiance de nos résultats. Nous pouvons affirmer que l'achat de cet instrument a été l'un des meilleurs investissements de New Max. »

Contacts :

Pierre Sbabo - CEO d'Alpha MOS - www.alpha-mos.com - 05 62 47 53 80

Gildas de la Monneraye - Dentsu Consulting - www.dentsuconsulting.fr - 06 58 18 78 25

Alpha MOS en bref

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM ; code mnémonique?: ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis.

New Max en bref

New Max Industrial est fondamentalement une entreprise innovante. L'un des leaders sur le marché de la production d'additifs, d'ingrédients et de colorants naturels, l'entreprise est toujours à la recherche de solutions intelligentes et innovantes pour l'industrie agroalimentaire. Fort d'un savoir-faire issu de plus de 2 décennies d'expérience, le succès de New Max commence par une solide performance en recherche et développement. Nos produits sont la plus haute expression de notre essence. Afin de développer nos produits, nous responsabilisons et formons un réseau de personnes capables d'intégrer les connaissances techniques et la capacité d'appliquer les nouvelles technologies.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mZibYpxqYZrJym5sYcptaWJqnJdklpSbZ2bJnJJuasjFnWyTlWpjnJbLZnBkmmdt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73527-2022-03-10-cp-new-max.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews