BOYDSense SAS, filiale d'Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALNEO), a été sélectionnée par un jury issu du Syndicat National de l'Industrie des Technologies Médicales (SNITEM) afin de participer à la 8e édition de la journée start-up, organisée le 4 avril 2023 à la Cité des Sciences. Cet événement réunit l'ensemble des start-up liées à la Medtech et décerne, à l'issue d'une journée de conférences et d'ateliers, un prix du jury et un prix du public, parmi 12 start-up.

L'innovation phare de BOYDSense est Lassie, une plateforme non-invasive permettant la surveillance de la glycémie par l'analyse de l'air expiré, à destination des personnes diabétiques. Cette méthode permet de remplacer la microponction au bout du doigt et transforme ainsi la surveillance des maladies chroniques, grâce à un dispositif indolore, fiable et compact.

« Nous sommes très fiers que notre solution soit mise à l'honneur lors de cette journée, car elle améliore durablement le quotidien des personnes atteintes de diabète. La santé et le confort des personnes souffrant de maladies chroniques sont au cœur de nos priorités. Lassie sera présenté aux acteurs de la Medtech le 4 avril prochain » a déclaré Ben Delhey, CEO de BOYDSense.

La sélection des 12 start-up s'est effectuée selon quatre critères :

Le potentiel de la solution,

Le potentiel du marché visé,

La qualité de l'équipe,

Le business plan proposé.

A propos de BOYDSense

BOYDSense, SAS est une société de technologie médicale qui développe une plateforme de surveillance de la santé, abordable et non invasive, pour mesurer différents biomarqueurs via l'air expiré.

Le premier produit de BOYDSense en cours de développement, nommé Lassie™ est un dispositif qui permet aux personnes atteintes de diabète de mesurer avec précision les valeurs de glycémie sans douleur. La plateforme BOYDSense permettra également aux patients et aux professionnels de santé d'utiliser l'analyseur d'air expiré comme un moyen non invasif de détecter et de surveiller des maladies telles que le cancer, l'obésité, l'asthme, etc.

BOYDSense est une filiale d'Alpha MOS, leader dans l'analyse sensorielle.

Pour plus d'informations : www.boydsense.com.

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle a installé plus de 1300 instruments à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyse sensorielles grand public.?

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com

