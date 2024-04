Alpha MOS (FR0013421286 ALNEO), leader mondial des analyseurs d'odeurs, de goûts et des analyseurs visuels industriels, annonce la conclusion par sa filiale MedTech BOYDSense d'une augmentation de capital de 7 millions d'euros, dont 1,5 millions d'euros par conversion d'obligations convertibles souscrites en 2023 et 5,5 millions d'euros d'apport de trésorerie. Tout en restant détenue majoritairement par Alpha MOS, BOYDSense acquiert ainsi les moyens de poursuivre de façon autonome le développement de son dispositif de mesure non invasive de la glycémie, pour les personnes atteintes de diabète. Cette nouvelle étape est conforme au plan de développement de BOYDSense et intervient après la conclusion courant 2023 de la dernière étude clinique faite en partenariat avec le CHU de Toulouse. En répondant aux objectifs fixés, cette étude a permis de confirmer le potentiel de cette technique de mesure de la glycémie via l'haleine radicalement innovante par rapport aux dispositifs existants qui mesurent la glycémie dans le sang.

Les fonds ainsi levés donneront à BOYDSense une autonomie financière jusqu'au milieu de l'année 2025 environ. Ils vont lui permettre de lancer de nouvelles études cliniques, de mettre en place les procédures qualité lui permettant d'obtenir les certifications nécessaires pour une future autorisation de mise sur le marché, de poursuivre la miniaturisation de son dispositif médical et de procéder à des recrutements sur des positions clés. BOYDSense estime qu'au moins un autre tour de financement sera nécessaire avant une possible mise sur le marché de son dispositif médical au cours de l'année 2027, sous réserve du succès des études cliniques et de l'obtention des agréments règlementaires.

Cette augmentation de capital est réalisée par un consortium d'investisseurs mené par le fonds d'investissement « Swiss Diabetes Venture Fund » et par la société Bioserenity avec la participation du Fonds EIC du Conseil européen de l'Innovation. Les deux actionnaires de référence d'Alpha MOS, Jolt Capital et Ambrosia Investments participent également à cette opération à travers la conversion des obligations convertibles qu'ils avaient souscrites en 2023.

Ces nouveaux moyens financiers seront exclusivement consacrés au développement de BOYDSense. C'est la raison pour laquelle Alpha MOS a lancé en parallèle, du 15 au 28 mars dernier, une augmentation de capital avec maintien du DPS, afin de donner à l'activité FoodTech les moyens de poursuivre sa stratégie de développement commercial et de pénétration des grands comptes de l'agro-alimentaire.

Après cette opération, Alpha MOS restera actionnaire majoritaire avec plus de 60% du capital de BOYDSense. Les activités de BOYDSense resteront supervisées par un Conseil de Surveillance. Celui-ci sera remanié pour y accueillir aux cotés des représentants des actionnaires historiques les représentants des nouveaux actionnaires et permettre ainsi d'y incorporer des nouvelles personnalités expertes dans le domaine du diabète et de la MedTech.

Les actionnaires historiques et les nouveaux actionnaires ont conclu un pacte d'actionnaires qui régit la manière dont les décisions importantes seront prises au sein de la société.

« L'entrée au capital de ces nouveaux investisseurs apporte à BOYDSense à la fois des moyens financiers importants et de nouvelles expertises et compétences précieuses. Leur confiance nous honore et valide le parcours de BOYDSense, dans ses réalisations et son plan de développement futur. » déclare Ben Delhey, Président de BOYDSense.

--------------------------------------



À propos de BOYDSense



BOYDSense, SAS est une société de dispositifs médicaux qui développe une plateforme pour rendre la surveillance médicale simple et non invasive, à travers l'analyse de l'haleine.

Le premier produit de BOYDSense en cours développement, appelé Lassie™, est un dispositif qui permet aux personnes atteintes de diabète de mesurer avec précision, par l'haleine, les valeurs de glycémie. La plateforme BOYDSense permettra également aux patients et aux professionnels de santé d'utiliser des analyseurs d'haleine pour le dépistage, la détection et le suivi de différentes maladies telles que la septicémie ou la NASH.

BOYDSense est une filiale d'Alpha MOS, leader dans l'analyse sensorielle.

Pour plus d'informations : www.boydsense.com

À propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM, Code mnémonique : ALNEO) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle a installé plus de 1300 instruments à travers le monde répartis sur les secteurs de l'agroalimentaire, les industries des boissons et du packaging principalement. Alpha MOS investit continuellement dans la recherche et développement afin de satisfaire les besoins des marchés et innove pour développer les marchés d'analyses sensorielles grand public.?

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com - Tél. +33 5 62 47 53 80

Contacts

Agence Calyptus :

Mathieu Calleux ? Darius Dinu

alpha-mos@calyptus.net

Tél. +33 1 53 65 68 68

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l52dZp2aZGiblW6el8dmmGZrbploxZSVbmGZxmFvk53Ib2poyZljb5fGZnFlnmpm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/84950-2024_04_05-cp-ak_boydsense_fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews