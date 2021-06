Alpha Mos : FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE EN S1 2021

Communiqué de presse

Toulouse, 28.06.2021

FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE EN S1 2021

La croissance estimée du chiffre 90% par rapport à la même période de 2020, et de plus de 25% par rapport au précédent semestre (S2 2020)

L'EBITDA de l'activité Food & Beverage est en forte amélioration sur S1 2021 et s'approche de l'équilibre.

L'EBITDA de l'activité MedTech, dont les modalités de développement seront réévaluées en fin d'année, reste négatif.

« L'année 2020 marque la fin de la transformation de notre modèle d'affaire. Notre positionnement sur les segments porteurs du secteur agro-alimentaire, couplé à nos offres nouvelles de services, nous permet de raccourcir les cycles de vente et de générer une croissance plus rapide à ressources constantes.

Dans ce contexte, Alpha MOS attend sur la 1ère moitié de son exercice 2021 des performances record avec une forte croissance de son chiffre d'affaires, pour le troisième semestre consécutif depuis le début de 2020.

Notre activité Food & Beverage est désormais bien positionnée pour croître avec un modèle d'affaire reconfiguré et plus efficient. Sur ce segment, notre potentiel de développement reste considérable, avec un marché adressable de 700 M€ à horizon 2026. Avec un portefeuille de prospection pondéré qui atteint 3x notre chiffre d'affaires 2020, nous sommes plus que jamais confiants dans nos capacités à poursuivre cette trajectoire de croissance. »

Pierre Sbabo, Directeur Général de la société

A propos d'Alpha MOS

Alpha MOS (Euronext Paris, ISIN : FR0013421286 ALM) spécialiste en solutions d'analyse sensorielle, est leader mondial de la fabrication de nez, langue et œil électroniques à usage industriel. Nous sommes spécialisés dans l'analyse de Composés Organiques Volatils (COV) et la digitalisation de l'odorat, du goût et de la vision. Créée en 1993, Alpha MOS est une société internationale implantée en France, en Chine et aux Etats-Unis. Elle gère un parc de plus de 1000 instruments installés à travers le monde.

Pour plus d'informations : www.alpha-mos.com

Contact Alpha MOS : +33 5 62 47 53 80

