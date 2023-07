Alpha Peak Leisure Inc est une société basée au Canada. Les principales activités de la société consistent à développer et à exploiter la zone panoramique de Swallow Gully (Swallow Gully), un site d'attraction touristique dans la province du Sichuan, en République populaire de Chine (RPC). La société, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Total Wonder Enterprises Limited, a un droit d'exploitation et de développement de plus de 40 ans avec l'administration de la zone panoramique de la vallée de Hailuo pour la ravine des hirondelles.

Secteur Loisirs et détente