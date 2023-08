Alpha Real Trust Ltd - Investisseur en financement immobilier basé à Guernesey - Acquisition d'un hôtel de 64 chambres et d'un pub à Birmingham, en Angleterre, pour un montant de 5,1 millions de livres sterling, frais d'acquisition inclus. La propriété est louée à Travelodge Hotels Ltd, une marque d'hôtel centrée sur le Royaume-Uni, et est louée jusqu'en novembre 2060 avec une option de rupture pour le locataire en 2035. En vertu du bail, le locataire est responsable de l'entretien du bâtiment et le loyer est indexé sur l'inflation, ce qui représente un rendement initial de 8,3 % par an.

"Cette acquisition offre à la société la possibilité de bénéficier d'un flux de revenus à long terme, prévisible et indexé sur l'inflation, tout en apportant une diversification supplémentaire au portefeuille d'ART. En outre, l'investissement offre un potentiel de croissance du capital", précise ART.

Cours actuel de l'action : 120,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 21

