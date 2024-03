(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Alpha Real Trust Ltd - investisseur en financement immobilier - La valeur nette d'inventaire par action au 31 décembre, à la fin du troisième trimestre, diminue de 0,5% à 213,2 pence, contre 214,3 pence à la fin du mois de septembre. Il se félicite d'une "position financière solide". Il ajoute : "ART reste sur une base financière solide et est bien positionnée pour profiter de nouvelles opportunités d'investissement."

----------

Goldstone Resources Ltd - Producteur et explorateur d'or axé sur le Ghana - L'entreprise dit qu'elle continue à chercher à lever des fonds supplémentaires pour fournir un fonds de roulement, poursuivre ses activités et régler les soldes dus aux créanciers. "Le conseil d'administration estime qu'il progresse positivement à cet égard et espère être en mesure de fournir une nouvelle mise à jour au cours des dix prochains jours. Il convient de noter que tout accord de financement en fonds propres devrait être subordonné à l'approbation des actionnaires lors d'une assemblée générale de la société et qu'il n'y a aucune garantie que de tels accords de financement supplémentaires puissent être conclus", précise M. Goldstone. La trésorerie s'élève à 500 000 USD et le passif à court terme à 11,2 millions USD. Sur ce montant, 4,8 millions USD sont liés à un prêt d'or, 3 millions USD sont sous la forme d'un billet de prêt convertible émis à Blue Gold International Ltd et la société a également une "variété de petits créanciers totalisant environ 3,4 millions GBP". La "grande majorité" de ces derniers est "en retard de remboursement". Goldstone met en garde : "En conséquence, si la société n'est pas en mesure d'obtenir des fonds supplémentaires suffisants pour financer ses activités courantes, régler partiellement les soldes dus aux créanciers en souffrance du groupe et conclure des accords de remboursement appropriés avec ces créanciers, la société pourrait ne pas être en mesure de poursuivre ses activités et la négociation des actions ordinaires de la société sur l'AIM pourrait être annulée.

----------

Asiamet Resources Ltd - société d'exploration minière axée sur le cuivre, l'or et les actifs polymétalliques en Indonésie - déclare que "l'engagement positif" avec la banque principale se poursuit en ce qui concerne le financement du projet BKM. Asiamet déclare : "La société a réussi à régler plusieurs points de l'examen de l'expert technique indépendant, répondant ainsi aux exigences de la phase initiale des approbations. La société est également en contact avec une banque indonésienne de premier plan". Elle dit également avoir finalisé ses partenaires en ce qui concerne la conception technique et la stratégie de développement de l'actif. En outre, elle étudie d'autres emplacements pour l'installation de lixiviation en tas et donne la priorité à l'achèvement du processus d'autorisation du projet. Il reste "un dernier point à régler pour obtenir le permis forestier nécessaire à l'exploitation d'une mine à BKM", précise la société.

----------

Gama Aviation PLC - société de services aéronautiques basée à Farnborough, en Angleterre - fait état d'une "augmentation de l'échelle" de l'offre publique d'achat après qu'il lui ait été demandé d'envisager la possibilité d'une "réduction" pour certains actionnaires. Elle devait acheter 17,5 millions d'actions à 95 pence chacune, soit 16,5 millions de livres sterling au total. Ces actions représentaient 27 % de son capital. Gama déclare : "Le conseil d'administration a pris en compte cette question et a examiné plus avant l'impact, pour les petits actionnaires, des changements apportés au profil d'investissement des actions de la société". Elle précise que le chiffre de 16,5 millions de livres sterling "a été calibré de manière à conserver des fonds suffisants". Gama déclare : "Toute augmentation du rendement du capital réduirait les fonds disponibles pour les besoins en capitaux ; une offre publique d'achat à 95 pence susceptible d'être acceptée par tous les actionnaires, si elle était entièrement souscrite, laisserait la société avec des fonds insuffisants pour investir dans des projets d'investissement stratégiques". Gama affirme que Marwan Khalek et Bermesico Holdings Ltd, deux actionnaires, "ont indiqué qu'ils seraient prêts à s'engager à n'apporter aucune de leurs actions existantes". Cela permettrait à Gama de disposer de fonds suffisants pour "répondre aux besoins en capital d'investissement" des projets stratégiques. Gama "accélère" le remboursement du capital jusqu'à 37,6 millions de livres sterling, soit 40,6 millions d'actions. Cela représenterait 61 % du capital social. "Cela donnerait effectivement à tous les actionnaires, autres que Marwan Khalek et Bermesico Holdings Ltd, le choix entre vendre 100 % de leurs actions à 95 pence par action ou rester investis dans la société", ajoute le rapport. En raison de "l'augmentation significative de la concentration des actionnaires" et de ce qu'elle prévoit être une baisse de la liquidité du marché de ses actions, une radiation de la cote de l'AIM est dans son intérêt, ajoute Gama. "Toutefois, le conseil d'administration est en train d'évaluer si cette décision doit être prise par les actionnaires actuels ou par les actionnaires qui resteront après l'offre publique d'achat", explique la société.

----------

Marula Mining PLC - développeur de mines de métaux en batterie avec des projets en Afrique du Sud, en Tanzanie et en Zambie - signe un accord avec Gems & Industrial Minerals Ltd pour investir dans la mine de manganèse de Larisoro au Kenya. Elle obtiendra un intérêt commercial initial de 60 % avec une option d'augmentation à 70 %. Une fois le contrat signé, 300 000 GBP devront être versés à GIM par l'émission de 2,4 millions d'actions Marula à 12,5 pence chacune. Il y aura également un accord d'assistance technique et un accord commercial en vertu desquels Marula investira 1,5 million USD dans de nouveaux équipements d'exploitation minière, de concassage, de criblage et de traitement. Enfin, l'accord ajoute ce qui suit "Lors de la signature du TSA et de l'AC, la société a accepté de payer à la GIM et à ses représentants une somme de 200 000 GBP, à régler en nouvelles actions ordinaires ou en espèces. Une somme supplémentaire de 300 000 GBP sera versée à la GIM à l'issue du programme d'exploration initial et un paiement final de 750 000 GBP sera versé lorsque 50 000 tonnes de minerai de manganèse auront été vendues à des fins commerciales".

----------

4basebio PLC - Société de technologie des sciences de la vie basée à Cambridge, Angleterre, qui possède des technologies exclusives dans le domaine de la synthèse de l'ADN - A remporté un appel d'offres pour la fourniture d'ADN synthétique de qualité GMP pour le développement de thérapies et de vaccins à base d'ARN au Centre d'excellence ARN du Centre for Process Innovation du Royaume-Uni.

----------

Touchstone Exploration Inc - Société d'exploration pétrolière et gazière basée au Canada - Fait état d'une évaluation indépendante des réserves préparée par GLJ Ltd. Elle indique que les réserves brutes totales s'élèvent à 13,5 millions de barils d'équivalent pétrole. La valeur actuelle nette avant impôts, avec un escompte de 10 %, s'élève à 151,4 millions USD. Les réserves à la fin de 2022 s'élevaient à 4,8 millions de bep.

----------

Verditek PLC - ancien producteur de panneaux solaires légers qui, suite à une cession, est devenu une coquille vide - déclare que le produit du placement a été reçu, mais que pour des "raisons techniques", il n'est pas encore possible d'émettre les nouvelles actions. "Il est prévu que les nouvelles actions soient émises et que l'admission ait lieu au début de la semaine prochaine", déclare Verditek. Jeudi, Verditek a annoncé la démission du président David Willetts, du directeur général Robert Richards et du directeur non exécutif George Katzaros, et a proposé la nomination de Bob Holt et de John Charlton. Bob Holt aidera Verditek "à trouver des souscripteurs pour 400 millions de nouvelles actions ordinaires" au prix de 0,075 pence par action, ce qui permettra de lever 300 000 livres sterling. À la suite de la cession de son activité solaire, Verditek est désormais une coquille vide. Elle dispose de six mois pour procéder à une ou plusieurs acquisitions constituant une prise de contrôle inversée. Si elle ne le fait pas, les actions seront suspendues. "Si les actions de la société restent suspendues pendant six mois, l'admission des actions de la société à la négociation sur l'AIM sera annulée", ajoute le communiqué.

----------

FireAngel Safety Technology Group PLC - Développeur et fournisseur de produits de sécurité domestique basé à Coventry, en Angleterre - Le secrétaire d'État britannique a publié un avis prolongeant la période d'évaluation relative au rachat de FireAngel par Intelligent Safety Electronics Pte Ltd. Le secrétaire d'État dispose à présent de 45 jours pour décider d'autoriser l'opération ou "d'appliquer des mesures correctives par le biais d'une ordonnance finale". FireAngel et ISE repoussent au 31 juillet la date d'achèvement de l'acquisition, d'un montant de 27,7 millions de GBP.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.