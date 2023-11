Alpha Real Trust Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. La société cible les investissements, le développement, le financement et d'autres opportunités dans l'immobilier, les sociétés d'exploitation immobilière et les titres immobiliers, les services immobiliers, les infrastructures, les services d'infrastructure, d'autres entreprises adossées à des actifs et les opérations et services connexes qui offrent des rendements totaux ajustés au risque attrayants. La société se concentre sur les prêts adossés à des actifs, les investissements dans la dette et les investissements immobiliers à haut rendement en Europe occidentale, capables de générer de solides flux de trésorerie ajustés au risque. La société investit dans un portefeuille diversifié de prêts garantis de premier rang et de prêts mezzanine. Le portefeuille de dettes de la société comprend principalement des prêts à taux variable. Le gestionnaire d'investissement de la société est Alpha Real Capital LLP (ARC).