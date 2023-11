(Alliance News) - Lundi, les principaux marchés boursiers européens ont continué à évoluer en territoire positif, Milan faisant mieux que tout le monde, alors que les premiers résultats d'entreprise d'une journée riche en publications ont commencé à arriver.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le vert de 0,8 % à 28 689,27, le Mid-Cap est en hausse de 0,4 % à 40 837,19, le Small-Cap est dans le vert de 0,2 % à 25 385,73, tandis que le Growth italien cède 0,2 % à 7 595,59.

En Europe, le CAC 40 à Paris était dans le vert de 0,5 pour cent, le FTSE 100 de Londres a gagné 0,7 pour cent, et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,3 pour cent.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Monte dei Paschi di Siena a occupé la première place et a augmenté de 6,9 %, stimulée par la nouvelle que Fitch Ratings a relevé les notes de la banque de deux crans, augmentant la note de défaut de l'émetteur à long terme à "BB" de "B+" et la note de viabilité à "bb" de "b+".

Selon Fitch, ce relèvement reflète le succès du processus de restructuration, qui a permis à la banque de reconstituer structurellement de solides réserves de capital et de renforcer sa rentabilité opérationnelle.

BPER Banca, en hausse de 5,9 %, et Banco BPM, en hausse de 4,3 %, complètent le podium.

Mediobanca s'est également bien comportée, avec une hausse de 1,8 %. La société a annoncé qu'un nouveau programme de rachat d'actions, pouvant aller jusqu'à 17 millions d'actions, débutera lundi.

Les actions seront utilisées pour financer d'éventuelles opérations de fusion et d'acquisition pour la banque et d'éventuels plans de rémunération.

Le programme sera conclu dans les 12 mois suivant l'autorisation de la Banque centrale européenne.

UniCredit - en surplus de 2,1% - a acheté 8,9781% du capital social d'Alpha Services and Holdings SA en Grèce à HFSF au prix de 1,39 EUR par action.

Ce prix représente une prime de 9,4 % par rapport au prix "pré-annonce" enregistré à la Bourse d'Athènes à la clôture du 20 octobre et une décote de 0,4 % par rapport au prix enregistré à la Bourse d'Athènes à la clôture du 10 novembre, a expliqué la société dans une note.

L'achat de cette participation minoritaire dans Alpha Services and Holdings s'inscrit dans le cadre d'un partenariat à long terme avec Alpha Services and Holdings en Grèce et en Roumanie.

CNH Industrial est en baisse de 0,9 %, tandis que les entreprises du secteur de l'énergie sont toujours en difficulté, avec Snam en baisse de 0,6 % et Terna en baisse de 0,4 %.

Du côté des valeurs moyennes, le modèle qui fait progresser les banques se répète avec illimity Bank qui augmente de 3,8% après avoir publié de bons comptes pour les neuf premiers mois de l'année. La banque a publié un bénéfice net de 75,0 millions d'euros contre 50,6 millions d'euros, soit une hausse de 58% par rapport à l'année précédente. Au 30 septembre, les revenus nets d'intérêts s'élevaient à 147,7 millions d'euros, en hausse de 27% par rapport aux 116,1 millions d'euros enregistrés en 2022.

Banca Ifis était également en hausse, augmentant de 0,1% après avoir annoncé qu'elle avait clôturé les neuf mois avec un bénéfice net du groupe de 124,7 millions d'euros, en hausse de 18% par rapport à 105,5 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de l'année 2022.

Les intérêts nets et autres produits bancaires, en hausse de 4,8 % à 512,4 millions d'euros contre 488,7 millions d'euros à la même période de 2022, ont bénéficié de la corrélation positive du secteur de la banque commerciale et d'entreprise avec la hausse des taux d'intérêt.

Parmi les porteurs, Acea, dans le rouge de 0,9%. La société a déclaré avoir clôturé les neuf premiers mois avec un bénéfice net en baisse de 19% à 209 millions d'euros, contre 257 millions d'euros à la même période l'année précédente.

En revanche, le bénéfice net récurrent post-minorités du groupe a augmenté de 3% à 208 millions d'euros, contre 203 millions d'euros un an plus tôt.

LU-VE - dans le vert de 0,6% - a déclaré lundi que le bénéfice pour les neuf premiers mois s'élevait à 27,2 millions d'euros, contre 45,4 millions d'euros au cours de la même période l'année précédente.

Au 30 septembre, les ventes de produits s'élevaient à 460 millions d'euros, contre 456,7 millions d'euros en 2022.

Le conseil d'administration de Webuild - en hausse de 0,3 pour cent - a annoncé jeudi qu'il avait enregistré un record de 22 milliards d'euros de nouvelles commandes au cours des neuf premiers mois de l'année. Parmi ces nouvelles commandes, plus de 12,6 milliards d'euros provenaient de l'étranger - Australie, États-Unis et Moyen-Orient - tandis que les commandes en provenance d'Italie s'élevaient à 9,4 milliards d'euros.

Du côté des petites capitalisations, LVenture Group - dans le rouge de 6,8 % - a annoncé une perte pour les neuf premiers mois de l'année de 1,7 million d'euros, contre une perte de 1,6 million d'euros pour la même période de l'année précédente.

Au 30 septembre, les revenus s'élevaient à 4,4 millions d'euros, soit une baisse de 11 % par rapport aux 4,9 millions d'euros enregistrés en 2022.

Datalogic - dans le rouge de 1,2 pour cent - a rapporté jeudi qu'il a terminé les neuf premiers mois avec des revenus en baisse à 417 millions d'euros contre 476,5 millions d'euros à la même période l'année précédente, avec des baisses enregistrées dans toutes les zones géographiques dans lesquelles il opère.

KME Group - qui n'a pas encore été affecté par la négociation - a informé que sa filiale KME SE a signé un accord avec les institutions prêteuses du groupe pour renouveler un prêt bancaire de 410 millions d'euros, augmenté de 80 millions d'euros par rapport à la ligne arrivant à échéance, utilisable sous forme de revolving et expirant le 30 novembre 2025, plus une option d'extension pour une année supplémentaire sous réserve de l'accord des institutions prêteuses impliquées dans l'opération.

L'accord prévoit l'introduction de paramètres de durabilité et confirme la structure de la ligne caractérisée par une grande souplesse d'utilisation pour répondre aux besoins de financement du fonds de roulement du groupe, principalement liés aux stocks.

Parmi les PME, Svas Biosana - en baisse de 0,6 pour cent - a déclaré jeudi que ses revenus ont augmenté à 81,6 millions d'euros, contre 69,5 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

CrowdFundMe a grimpé de 3,6 % après avoir annoncé lundi qu'il avait obtenu la nouvelle autorisation européenne pour les opérateurs du secteur.

CrowdFundMe pourra ainsi bénéficier de la nouvelle réglementation, qui promeut la formation d'un marché européen unique, unifié par des règles claires. En particulier, la réglementation européenne encourage la fourniture transfrontalière de services de crowdinvesting, qui était auparavant découragée par des lois extrêmement fragmentées.

En Asie, le Nikkei a clôturé lundi en hausse de 0,1 % à 32 585,11, le Shanghai Composite a augmenté de 0,3 % à 3 046,53 et le Hang Seng a clôturé en hausse de 1,3 % à 17 426,21.

À New York, vendredi soir, le Dow Jones a progressé de 1,1 % à 34 283,10, le Nasdaq a gagné 2,1 % à 13 798,11 et le S&P 500 a clôturé en hausse de 1,6 % à 4 415,24.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0689 USD contre 1,0667 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2243 USD contre 1,2193 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 81,53 USD le baril contre 81,11 USD le baril à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 942,45 USD l'once contre 1 944,50 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi comprend le compte courant allemand, à 1500 CET, cinq minutes après les adjudications des BTF français à trois, six et douze mois.

Aux États-Unis, il y aura des données sur les stocks de pétrole brut, à 1630 CET, et des adjudications d'obligations du Trésor à trois et six mois.

