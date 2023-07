ALPHA TEKNOVA, INC. : KeyBanc Capital Markets maintient son opinion neutre

Alpha Teknova, Inc est un fournisseur de réactifs qui permettent la découverte, la recherche, le développement et la production de produits biopharmaceutiques tels que les thérapies médicamenteuses, les nouveaux vaccins et les diagnostics moléculaires. Ses clients sont des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, des organisations de développement et de fabrication sous contrat, des franchises de diagnostic in vitro et des institutions de recherche universitaires et gouvernementales. Ses processus lui permettent de fabriquer et de livrer des produits personnalisés et sur mesure à toutes les étapes du développement, y compris la commercialisation. Les processus de l'entreprise sont conçus pour traiter un large éventail d'intrants demandés par les clients, qui varient en termes de volume, de formulation chimique, de spécifications de qualité, de types de conteneurs et d'exigences de transport, ce qui permet l'utilisation de ses produits dans l'ensemble du marché des sciences de la vie.