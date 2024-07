Alphabet Inc., la maison mère de Google, a dévoilé ses résultats pour le deuxième trimestre 2024. Des chiffres robustes mais quelques inquiétudes suscitent, comme en témoigne la baisse de 4% de l'action.

Des Revenus en Forte Croissance

Les revenus d'Alphabet ont atteint 84,7 milliards de dollars, en hausse de 14% par rapport à l'année précédente. Deux segments ont été particulièrement prolifique : la recherche Google et à l'élan considérable de Google Cloud. Pour la première fois, Google Cloud a dépassé les 10 milliards de dollars de revenus trimestriels, générant un bénéfice d'exploitation de 1 milliard de dollars.

Pour Google Search, la croissance résulte de l'augmentation des requêtes de recherche, l'augmentation des dépenses des annonceurs et de l'utilisation croissantes des appareils mobiles par les utilisateurs.

L'adoption à grande échelle de la technologie d'intelligence artificielle générative a stimulé l'activité Cloud d'Alphabet. La société a rapporté que ses solutions d'infrastructure et d'IA générative pour les clients Cloud ont généré des milliards de revenus et sont utilisées par plus de 2 millions de développeurs.

Publicité et YouTube : Des Performances Mitigées

Les revenus publicitaires de Google ont atteint 64,6 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 58,1 milliards de dollars de l'année précédente. Cependant, la croissance des recettes publicitaires s'est ralentie par rapport au début de l'année. En particulier, les recettes publicitaires de YouTube, bien qu'en hausse à 8,7 milliards de dollars, n'ont pas été à la hauteur des prévisions des analystes.

Les Dépenses en Hausse

Cependant, Alphabet a également signalé une augmentation de ses dépenses, avec des coûts et des dépenses totales atteignant 57,3 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 52,8 milliards de dollars de l'année précédente. Cette hausse est en partie due à des investissements accrus dans l'infrastructure technique et à des dépenses de recherche et développement.

Ces dépenses comprennent les investissements dans des serveurs pour des besoins de calcul, de stockage, dans la recherche y compris l'IA, et la construction de terrains et de bâtiments pour des centres de données.

Des Marges en Expansion mais des Prévisions Prudentes

Malgré l'augmentation des dépenses, Alphabet a réussi à améliorer ses marges d'exploitation, passant de 29% à 32% sur un an. Toutefois, la société a averti que les marges du troisième trimestre pourraient être affectées par une hausse des coûts de dépréciation et des dépenses liées à des niveaux d'investissement plus élevés dans l'infrastructure technique.