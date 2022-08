Alphabet : Google va améliorer son moteur de recherche

Google, la principale filiale du groupe Alphabet, a annoncé jeudi soir son intention de modifier certaines fonctionnalités de son moteur de recherche afin d'en améliorer la pertinence et de limiter les résultats menant vers des liens de type 'pièges à clics' (clickbait).



Ces changements, qui seront mis en oeuvre à partir de la semaine prochaine pour les utilisateurs en langue anglaise, prévoient notamment le lancement d'un outil baptisé 'helpful content update', permettant une mise à jour permanente des contenus jugés les plus utiles.



D'après Google, ce système doit permettre de faire face au problème posé par les contenus créés dans l'unique objectif d'apparaître bien classés dans les résultats des moteurs de recherche et de générer des pages vues, plutôt que dans un souci de bien informer les lecteurs.



'Cette mise à jour du classement va aider à permettre à ce que les contenus peu originaux et de faible qualité n'apparaissent plus en tête des résultats de recherche', explique Danny Sullivan, le responsable de la liaison avec le public pour les activités de recherche.



Le géant de l'Internet dit aussi vouloir améliorer les résultats des recherches menant vers des tests de produits, afin de faire la part belle à des évaluations originales et de qualité.



'Nous savons à quel point ces tests peuvent jouer un rôle important dans votre décision d'acheter un article', souligne Danny Sullivan.



Sur son blog d'entreprise, Google rappelle qu'il a pour habitude de constamment réévaluer ses systèmes, précisant que ces annonces sont le fruit d'un travail mené depuis un an, ayant consisté à lancer des centaines de milliers de tests de qualité, notamment suite à des signalements faits par ses utilisateurs.



