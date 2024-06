ALPHABET : objectif de cours rehaussé chez Jefferies

Jefferies réitère sa recommandation 'achat' sur Alphabet et rehausse son objectif de cours de 200 à 215 dollars, après une enquête auprès de plus de 1.500 consommateurs et employés de bureau sur l'IA (intelligence artificielle).



Le broker rapporte notamment qu'Alphabet figure en tête de la notoriété des consommateurs pour les prouesses de l'IA, et que davantage préfèrent les réponses alimentées par l'IA du groupe aux résultats de recherche traditionnels.



Néanmoins, Jefferies indique aussi que plus de 60% des consommateurs envisageraient d'utiliser une recherche d'IA en dehors d'Alphabet et que leur volonté de débourser de l'argent pour l'IA est faible.



