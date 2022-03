Analyse - Avec le risque de guerre, on ne sait pas dans quelle mesure l'effondrement des rendements réels américains profitera aux actions.

La baisse des rendements réels américains de référence, qui sont principalement inférieurs à zéro depuis 2019, a suggéré que les investisseurs s'entassent dans les TIPS en raison des craintes d'une inflation élevée. En effet, la guerre a propulsé les contrats à terme de Brent de référence mondiale à un sommet d'environ 14 ans, soit un peu moins de 140 $ le baril.

Selon les analystes, les actions américaines, même si elles offrent de bonnes perspectives de bénéfices et sont soutenues par une économie robuste, ne sont peut-être pas le meilleur actif à détenir pendant cette crise géopolitique, même si les avis sont partagés.

"Si toutes choses sont égales par ailleurs et que vous êtes assis là et que vous voyez qu'un des plus grands pays du monde attaque un pays d'un tiers de sa taille et qu'il aspire à reconstituer l'ancien empire russe, est-ce vraiment une bonne toile de fond pour les actions ?" a déclaré David Petrosinelli, directeur général et trader principal chez le courtier InspereX à New York.

Le président russe Vladimir Poutine, faisant fi de la condamnation mondiale de l'invasion, que la Russie qualifie d'"opération spéciale", a promis de poursuivre son offensive, qui, selon lui, se déroule comme prévu, à moins que Kiev ne se rende.

Depuis que la Russie a lancé l'invasion le 24 février, le rendement des titres du Trésor américain à 10 ans protégés contre l'inflation (TIPS), également appelé rendement réel parce qu'il exclut l'inflation, a chuté d'environ 45 points de base.

Le rendement des TIPS à 10 ans s'est effondré d'environ 64 points de base depuis la publication, le 10 février, des données sur les prix à la consommation aux États-Unis, qui montrent que l'inflation annuelle américaine pour janvier a atteint son plus haut niveau en 40 ans. Lundi, le rendement réel à 10 ans est tombé à son plus bas niveau sur deux mois, à -1,027 %.

Graphique : TIPS et actions américaines, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkvlgaaokpb/TIPS%20and%20stocks.PNG Les rendements réels sont un élément important des conditions financières générales, et lorsqu'ils sont bas, cela soutient généralement les actions américaines.

"Les actions, comme de nombreux actifs financiers, sont évaluées sur la valeur actuelle de leurs flux de trésorerie futurs attendus", a déclaré Tim Wessler, stratège macro, à la Deutsche Bank à New York.

"Lorsque les rendements réels baissent, cela signifie que la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs attendus d'une action va être plus élevée. Si vous regardez la ventilation sectorielle des actions, si vous regardez le S&P 500 et que vous comparez ses rendements aux grandes valeurs technologiques ou aux valeurs FANG, elles surperforment le S&P les jours où les rendements réels baissent", a-t-il ajouté, en faisant référence au groupe de valeurs de croissance comprenant Facebook, désormais connu sous le nom de Meta, Amazon, Netflix et Alphabet, le parent de Google.

Après une chute brutale en début d'année, accélérée par les tensions entre la Russie et l'Ukraine, l'indice de référence S&P 500 a rebondi d'environ 4 % depuis son plus bas niveau intrajournalier du 24 février. Mais l'indice de peur de Wall Bourse, le VIX, a grimpé et le marché s'est vendu à la fin de la semaine dernière et a ouvert en baisse lundi.

L'indice technologique S&P 500 a légèrement glissé la semaine dernière, principalement en raison des ventes de jeudi et vendredi. Depuis son creux intrajournalier du 24 février, cet indice a en fait gagné 4,2 %.

Selon les analystes, outre la chute des rendements réels, les actions américaines ont bénéficié de l'opinion selon laquelle les dernières turbulences géopolitiques signifient que la Réserve fédérale adoptera une approche progressive du resserrement de la politique monétaire, à partir de la semaine prochaine.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré la semaine dernière qu'il soutiendrait une première augmentation d'un quart de point de pourcentage du taux de référence de la Fed lors de la réunion des 15 et 16 mars, mais a laissé entrevoir la possibilité d'une hausse plus agressive cette année si l'inflation ne diminue pas.

"Cette incertitude va amener la Fed à agir plus lentement, à resserrer ses taux plus lentement et, par conséquent, à prendre du retard sur l'inflation, ce qui est positif pour les actifs à risque et les soutient", a déclaré Ryan Swift, stratégiste obligataire chez BCA Research à Montréal.

M. Petrosinelli d'InspereX pense cependant que le risque pour les actions se situe à moyen et long terme.

"La composante des attentes est vraiment le joker ici", a déclaré M. Petrosinelli. "Nous pourrions nous retrouver avec un pétrole à 150 dollars le baril très, très facilement ici dans les prochains jours et je ne dis pas que cela va arriver. Mais cela ne peut pas être bon pour les actions". Graphique : Prix des produits de base, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdvxokkzepx/Commodity%20prices.PNG