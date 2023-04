Analyse - L'activité publicitaire de Twitter est confrontée à une lente reprise

Elon Musk, qui dirige également le constructeur de voitures électriques Tesla Inc, a déclaré en début de semaine à la BBC que la plupart des annonceurs de Twitter revenaient sur la plateforme et que l'entreprise était "à peu près à l'équilibre". Twitter a été frappé par une baisse massive de la publicité depuis son acquisition à la fin du mois d'octobre.

Toutefois, plusieurs entreprises, dont le fabricant de snacks Mondelez International, la société de produits de consommation Unilever et Coca-Cola, qui figuraient parmi les 10 premiers annonceurs de Twitter avant que M. Musk ne prenne les rênes de l'entreprise, ne font même plus partie des 50 premiers annonceurs depuis deux mois, selon des données compilées par Sensor Tower.

Mondelez, Unilever et Coke n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Le PDG de Mondelez, Dirk Van de Put, a déclaré à Reuters à l'automne dernier que le fabricant d'Oreo avait retiré ses publicités de Twitter en raison du risque qu'elles apparaissent à côté de "mauvais messages", y compris des discours haineux.

Les 50 principaux annonceurs sur Twitter ont dépensé ensemble 83 millions de dollars au cours des deux derniers mois, contre 102 millions de dollars au cours de la même période l'année dernière, selon Sensor Tower, une société d'intelligence économique.

Cette semaine, le cabinet d'études Insider Intelligence a réduit de 37 % ses prévisions concernant les recettes publicitaires globales de Twitter cette année, les ramenant à 2,98 milliards de dollars. Cela représenterait une baisse de 28 % par rapport aux recettes publicitaires de Twitter en 2022, qui s'élèvent à 4,14 milliards de dollars.

Une demande de commentaire adressée par courriel à Twitter, qui n'a plus d'équipe de communication, a donné lieu à une réponse automatisée accompagnée d'un émoji caca. M. Musk doit s'exprimer mardi lors d'une grande conférence sur la publicité à Miami, où il s'adressera à des spécialistes du marketing désireux d'obtenir des réponses sur ses projets pour Twitter.

Depuis qu'il a racheté Twitter, M. Musk a ordonné une série de changements rapides qui ont ébranlé les annonceurs, notamment en licenciant des milliers d'employés pour réduire les coûts et en précipitant le lancement d'un abonnement permettant aux utilisateurs de payer pour que leur profil soit vérifié.

Ses tweets controversés, notamment ceux qui sont liés à des théories du complot ou qui s'immiscent dans des débats sur le racisme, ont également fait réfléchir les annonceurs, comme l'ont déclaré les acheteurs de publicité à l'agence Reuters.

Lors d'une conférence organisée le mois dernier, M. Musk a reconnu une baisse massive des recettes publicitaires et a déclaré qu'il avait été contraint de réduire rapidement les coûts.

Malgré les commentaires de Musk selon lesquels la plupart des annonceurs reviennent sur Twitter, certaines grandes marques ont déclaré à Reuters que ce n'était pas le cas pour elles.

Un porte-parole d'AT&T a déclaré que l'opérateur de téléphonie mobile, qui avait interrompu ses publicités en septembre, n'était pas revenu. Selon Sensor Tower, AT&T occupait la 33e place parmi les principaux annonceurs de Twitter avant l'acquisition de Musk.

Les constructeurs automobiles Volkswagen AG et Stellantis ont également indiqué qu'ils n'avaient pas repris leurs publicités sur Twitter. Mars, le fabricant de M&M's et de Snickers, a déclaré qu'il ne faisait pas de publicité sur la plateforme.

Parmi les autres annonceurs qui figuraient auparavant parmi les 50 premiers annonceurs de Twitter et qui ne figurent plus sur cette liste, selon Sensor Tower, figurent Merck & Co, Google, Kellogg et Meta Platforms, la société mère de Facebook.

Ces entreprises n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur leurs dépenses publicitaires.

"De nombreux annonceurs ne lui font pas confiance en raison de son comportement passé ou ne veulent pas être associés à lui", a déclaré Jasmine Enberg, analyste principale d'Insider Intelligence, à propos de M. Musk.

Le trafic web sur le portail publicitaire de Twitter, un site web qui permet aux clients de configurer et d'acheter des publicités sur Twitter, a diminué de 18,7 % en mars par rapport à la même période l'année dernière, a déclaré le cabinet de recherche Similarweb, qui analyse le trafic vers les sites web d'achat de publicités des plateformes de médias sociaux.

L'activité publicitaire de Twitter est en train de "s'éroder" et son produit d'abonnement Twitter Blue ne connaît qu'un succès modéré, a indiqué Similarweb dans un billet de blog.

Twitter est confronté au défi supplémentaire d'être en concurrence pour les budgets marketing des marques en un temps utile où les entreprises réduisent ou réévaluent leurs dépenses publicitaires en raison des inquiétudes sur la santé de l'économie, a déclaré M. Enberg.

"Elles dépensent sur des plateformes dont elles pensent qu'elles leur fourniront le meilleur retour sur investissement, et ce n'est tout simplement pas le cas de Twitter ; cela ne l'a jamais été", a-t-elle ajouté.

Snap Inc, propriétaire de l'application populaire Snapchat, a déclaré en janvier que les conditions économiques difficiles pourraient entraîner une baisse des recettes au premier trimestre.

De même, Google, la plus grande plateforme publicitaire numérique au monde, a affiché des résultats trimestriels décevants en février, en raison de la réduction des budgets des annonceurs. Alphabet et Snap se sont tous deux abstenus de tout commentaire.