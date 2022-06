Analyse : Les prix élevés de l'énergie pourraient couler les actions américaines pendant la saison des bénéfices

Le Brent a bondi de près de 40 % depuis le début de l'année et s'établit à 110,73 $ le baril, alors que les stocks restreints, la demande croissante et la guerre en Ukraine maintiennent les prix près de leur plus haut niveau depuis 2014.

Les grands détaillants Target Corp et Walmart Inc ont déjà prévenu que les prix du pétrole entamaient leurs résultats. Certains investisseurs s'inquiètent du fait que l'impact des prix du pétrole n'est peut-être pas encore totalement reflété dans les estimations des analystes sur les bénéfices d'autres entreprises et pourrait porter un autre coup aux actions si ces estimations commencent à baisser.

"En surface, les bénéfices restent solides, mais la flambée des prix de l'énergie pourrait commencer à rogner sur les marges jusqu'en 2022", a déclaré Jason Pride, responsable des investissements, Private Wealth, chez Glenmede.

Le S&P 500 est en baisse de 21,1 % depuis le début de l'année, en voie de connaître son pire premier semestre depuis 1932, selon S&P Dow Jones Indices, alors que la Fed resserre sa politique monétaire dans sa lutte contre la pire inflation depuis des décennies.

Globalement, chaque augmentation de 10 $ du prix du pétrole réduit de 0,3 % le produit intérieur brut mondial, selon Ned Davis Research. La hausse d'environ 30 $ du prix du pétrole depuis février a amputé l'économie mondiale de 1 %, estime LaForge, laissant les États-Unis sur la voie probable de la récession cette année.

"Il n'y a aucun moyen de l'éviter", a déclaré John LaForge, responsable de la stratégie des actifs réels au Wells Fargo Investment Institute. "Lorsque les matières premières se portent vraiment bien, vous trouvez presque toujours que les actions sont coincées dans un marché baissier parce qu'elles compriment leurs marges."

Le mois dernier, Walmart a déclaré que les coûts de carburant étaient supérieurs de 160 millions de dollars aux prévisions, tandis que Target a déclaré qu'il ajoutait 1 milliard de dollars à ses prévisions de coûts de transport et de fret pour l'ensemble de l'année. [L2N2XJ0LU]

Pourtant, il y a peu de signes indiquant que les analystes intègrent la hausse des coûts du carburant dans leurs estimations. Selon les données de Refintiv, environ 61 % des préannonces de résultats de sociétés pour le deuxième trimestre ont été négatives jusqu'à présent, ce qui est bien inférieur au taux de 68,7 % de préannonces négatives pour le trimestre précédent. La plupart des sociétés du S&P 500 publieront leurs résultats du deuxième trimestre après la mi-juillet.

Globalement, le S&P 500 devrait afficher une croissance des bénéfices de 5,4 % au deuxième trimestre, selon Refinitiv. Cependant, si l'on exclut les entreprises du secteur de l'énergie, cette croissance tombe à 2,2 %. Les investisseurs indiquent qu'ils s'attendent à ce que les prix du pétrole restent élevés. Les positions haussières sur le pétrole et les autres matières premières sont les plus populaires parmi les investisseurs mondiaux, selon un sondage de BofA Global Research. Selon un sondage Reuters, les analystes s'attendent à ce que le prix du pétrole brut termine l'année à 99,52 $ le baril et atteigne une moyenne de 91,59 $ au cours de l'année 2023. [Le prix du pétrole a dépassé les 90 dollars le baril pendant un total de 22 mois sur les 10 dernières années, tout en se négociant principalement dans une fourchette comprise entre 40 et 80 dollars, selon les données de Refinitiv. Les analystes de BlackRock sont parmi ceux qui avertissent que les estimations de bénéfices consensuelles ne semblent pas refléter la possibilité que les prix de l'énergie frappent la croissance. C'est l'une des raisons pour lesquelles "nous ne considérons pas la retraite des actifs à risque comme une raison d'acheter la baisse - et nous nous attendons à plus de volatilité à l'avenir", ont-ils écrit cette semaine. Généralement, les prix élevés du pétrole peuvent ralentir l'économie et finalement réduire la demande, soit par une récession, soit par un changement des habitudes de consommation. Cela semble moins probable cette fois-ci si la Russie continue à faire face à des sanctions énergétiques dans un avenir prévisible, a déclaré Francisco Blanch, stratège en matières premières chez BofA Europe. "Même si le monde entre en récession, nous estimons que le Brent pourrait atteindre une moyenne supérieure à 75 $/b en 2023", a-t-il déclaré. La baisse du S&P 500 cette année est jusqu'à présent largement due à la chute des valorisations plutôt qu'à la baisse des estimations, car les investisseurs se sont concentrés sur la réponse agressive de la Fed à l'inflation, a déclaré Garrett Melson, stratège de portefeuille chez Natixis Investment Managers Solutions. Les prix élevés du pétrole ne tarderont pas à réduire les bénéfices dans leur ensemble, ce qui finira par renforcer l'attrait des grandes entreprises technologiques qui ne dépendent pas de gains économiques généraux comme Alphabet, la société mère de Google, a-t-il déclaré. "Il y a un risque réel de compression des marges et de baisse supplémentaire à partir d'ici", a-t-il déclaré.