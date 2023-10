Le gouvernement américain est presque à mi-chemin de son procès contre Google, la société d'Alphabet, qu'il accuse d'avoir enfreint la législation antitrust par les tactiques qu'elle a utilisées pour dominer la recherche en ligne et certains aspects de la publicité.

Dans le procès qui a débuté le 12 septembre et qui devrait se poursuivre jusqu'à la mi-novembre, le ministère de la justice a accusé Google de manipuler les ventes aux enchères en ligne - un secteur d'activité de plusieurs milliards de dollars dominé par Google - à l'aide de ces formules afin de favoriser ses propres résultats.

Voici cinq points importants soulevés jusqu'à présent au cours du procès :

GOOGLE PAIE DES MILLIARDS POUR PROTÉGER SON MONOPOLE DE RECHERCHE

Des témoins de Verizon, du fabricant d'Android Samsung et de Google lui-même ont évoqué les paiements annuels de l'entreprise, estimés à 10 milliards de dollars, pour s'assurer que son moteur de recherche est l'option par défaut sur les smartphones et les navigateurs. Les PDG de deux moteurs de recherche axés sur la protection de la vie privée, DuckDuckGo et Neeva, ont fait valoir que ces options par défaut nuisaient à leurs activités. Neeva a fermé ses portes cette année.

James Kolotouros, de Google, qui a négocié les accords de distribution de la recherche avec les fabricants d'appareils Android et les opérateurs, a déclaré que les accords donnaient à Google l'exclusivité de la recherche et que Google contrôlait le respect de ces accords.

LA DOMINATION DE GOOGLE EN MATIÈRE DE RECHERCHE A CONDUIT À UN POUVOIR PUBLICITAIRE ET À DES PRIX PLUS ÉLEVÉS

Adam Juda, cadre de Google, a déclaré que la société utilisait une formule pour déterminer la valeur à long terme - y compris la qualité des publicités - afin de déterminer quel annonceur remporterait l'enchère d'un quart de seconde pour placer une publicité en face d'un utilisateur. Les annonceurs ne sont pas informés de leur valeur à long terme, et Google utilise des "réglages" pour ajuster le prix des annonces, a-t-il précisé.

Joshua Lowcock, responsable mondial des médias pour UM Worldwide, a déclaré que Google dominait le marché des annonces placées à côté des recherches et avait augmenté les prix au cours des dix dernières années. Le vice-président et directeur général des annonces de Google, Jerry Dischler, a reconnu que Google avait gagné plus de 100 milliards de dollars en 2020 grâce aux annonces de recherche.

LA MASSE DE REQUÊTES DE RECHERCHE DE GOOGLE POURRAIT ÊTRE UN AVANTAGE POUR L'AI

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré que l'accès aux requêtes de recherche - comme celui dont dispose Google à grande échelle - ne l'aiderait pas seulement à améliorer son propre moteur de recherche Bing, mais aussi à dominer l'intelligence artificielle.

Selon lui, l'amélioration de l'intelligence artificielle nécessite de la puissance de calcul, ou des serveurs, et des données pour former les logiciels.

LA DÉFENSE N° 1 DE GOOGLE : NOUS SOMMES GRANDS PARCE QUE NOUS SOMMES LES MEILLEURS. 1 : NOUS SOMMES GRANDS PARCE QUE NOUS SOMMES BONS

Google a fait valoir que le gouvernement avait tort d'affirmer qu'il avait enfreint la loi pour conserver son énorme part de marché, arguant que son moteur de recherche était extrêmement populaire en raison de sa qualité et que les utilisateurs insatisfaits pouvaient facilement changer de fournisseur.

Eddie Cue, vice-président senior des services d'Apple, a fait l'éloge de la recherche Google et a reconnu, lors d'une séance de questions, que le fabricant de smartphones avait eu des réunions avec Microsoft et DuckDuckGo, qui utilise les recherches Bing, mais qu'il les avait trouvées inadéquates.

DEUXIÈME ARGUMENT DE GOOGLE : LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT NE SONT PAS TRÈS UTILES

Alors que Google paie des milliards de dollars par an pour être le moteur de recherche par défaut sur les appareils Apple et Android, ses avocats ont fait valoir que le fait d'être le moteur par défaut ne signifie pas vraiment que les utilisateurs resteront sur place s'ils ne sont pas satisfaits.

John Schmidtlein, l'avocat principal de Google, a déclaré que le succès de Microsoft, qui est devenu le moteur de recherche par défaut sur certains téléphones Verizon en 2008, et sur les appareils BlackBerry et Nokia en 2011, s'est soldé par le fait que les utilisateurs ont contourné Bing et effectué la plupart de leurs recherches sur Google. (Reportage de Diane Bartz, édition de Marguerita Choy)