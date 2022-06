Cruise, de GM, obtient le premier permis californien pour transporter des passagers payants dans des voitures sans conducteur.

Cruise, de General Motors Co, est devenue jeudi la première entreprise à obtenir un permis pour faire payer des trajets en voiture autonome à San Francisco, après avoir surmonté les objections des responsables de la ville.

Les voitures d'essai à conduite autonome avec des conducteurs de sécurité humains sont devenues un spectacle constant à San Francisco, et les voitures complètement sans conducteur sont de plus en plus courantes aussi. La transformation de ces voitures en une entreprise naissante dans une grande ville américaine marquerait une étape importante dans le long voyage retardé vers un service de taxi sans conducteur.

Le permis était le dernier obstacle que Cruise devait franchir en Californie. Cruise a déclaré qu'elle lancerait des services payants dans les deux prochaines semaines en utilisant jusqu'à 30 véhicules électriques Chevrolet Bolt sans conducteur.

La California Public Utilities Commission a approuvé la demande de permis de Cruise jeudi dernier par un vote de 4-0.

Le commissaire Clifford Rechtschaffen a déclaré au cours de la réunion que la commission avait "adopté une approche prudente et progressive" pour réglementer les véhicules autonomes.

"Cette résolution marque une autre étape importante dans cet effort", a-t-il déclaré. "Elle permettra à notre personnel de continuer à recueillir des données très importantes qui soutiendront le développement des phases futures."

Les groupes de personnes handicapées et d'entreprises avaient exprimé leur soutien. Le personnel de la commission d'État avait recommandé d'approuver Cruise, affirmant que sa proposition protège raisonnablement la sécurité des passagers.

Invoquant les craintes qu'un comportement inhabituel des voitures puisse entraîner des dommages corporels, les pompiers, la police et les responsables des transports en commun de San Francisco souhaitaient que les régulateurs de l'État imposent des restrictions avant d'autoriser les véhicules autonomes (VA) de Cruise à faire du transport de personnes. Ils ont recommandé d'exiger une approbation supplémentaire pour ajouter plus de voitures et de créer un nouveau groupe de travail composé de représentants de l'État et des autorités locales.

Les responsables locaux ont déclaré qu'en avril, un Cruise AV confus a brièvement bloqué un camion de pompiers de San Francisco qui se dirigeait vers un incendie à trois alarmes, et quelques jours plus tôt, une voiture Cruise sans conducteur arrêtée par la police semblait s'éloigner avant que l'officier n'ait terminé. Cruise a déclaré que ses voitures prenaient des décisions sûres.

Alors que Waymo, son rival Alphabet Inc, fait payer les trajets dans la banlieue de Phoenix depuis 2018, le déploiement proposé par Cruise dans sa ville natale de San Francisco, une zone plus densément peuplée, vallonnée et imprévisible, est considéré par les experts en technologie comme le plus grand défi.

Waymo a donné à ses employés des tours sans chauffeur à San Francisco depuis mars, et Cruise a offert au public des tours d'essai gratuits tard dans la nuit depuis février. Cruise a déclaré qu'il commencerait par charger pendant la même période, dans une zone géographique qui évite le centre-ville.

Mais il existe également un problème de longue date, à savoir que les voitures à conduite autonome ne peuvent pas toujours prédire correctement comment les humains réagiront à des événements changeants, y compris aux actions de la voiture. Cruise a même donné un nom à cette question, le "problème des couples", selon un ancien employé.

ACCIDENTS ET QUASI-ACCIDENTS

Dix ans après que la Californie a autorisé les premiers tests publics de véhicules à conduite autonome, les trajets en douceur qui respectent les règles de la circulation sont la norme, mais les surprises persistent.

Lors d'une présentation publique l'année dernière, le directeur principal de Cruise, Brandon Basso, a décrit "l'incertitude cinématique", un défi auquel sont confrontées les voitures autonomes pour prédire les actions des humains sur la route et décider, par exemple, quand céder le passage.

Cruise a déclaré que ses véhicules comprennent les dynamiques sociales complexes et se protègent contre l'incertitude en prenant des mesures sûres.

Même les fonctionnaires de San Francisco qui ont contesté le permis ont déclaré que malgré "les exceptions flagrantes, le Cruise AV sans conducteur semble généralement fonctionner comme un conducteur défensif prudent et conforme".

Bien que les voitures autopilotées puissent s'adapter aux transgresseurs de règles à proximité, "l'erreur humaine ou un comportement tel qu'une violation du code de la route qui diverge des modèles de comportement probables est un facteur dans un nombre disproportionné de collisions", a déclaré Waymo à Reuters dans un communiqué.

Cruise ne révèle pas ce que trois anciens employés disent être deux statistiques de sécurité clés en interne : la fréquence à laquelle ses voitures rencontrent des situations inédites ou subissent ce qu'elle appelle des "incidents critiques pour la sécurité", une combinaison d'accidents et de quasi-accidents.

Les documents publics vus par Reuters montrent que Cruise, avec ses ordinateurs aux commandes, a subi 34 accidents impliquant des lésions corporelles ou des dommages de plus de 1 000 $ sur près de 3 millions de kilomètres de conduite au cours d'une période de quatre ans terminée en mai 2021.

Les documents, que Cruise a expurgés en février en réponse à une demande de Reuters, montrent ses tentatives pour éviter les collisions répétées. Pour 28 des cas, Cruise a cherché des solutions technologiques, qui étaient souvent liées à l'amélioration des prédictions de ce que les humains feront. Elle a également assoupli certaines règles : notamment une réponse à un accident de 2019 qui permet à la voiture "d'ajuster le strict respect de toutes les voies marquées", afin qu'elle puisse contourner les camions garés ou les cyclistes lents.

En janvier, Waymo a demandé une ordonnance du tribunal pour préserver la confidentialité de ses données comparables, les qualifiant de secrets commerciaux. L'État ne s'est pas opposé à cette demande, et les dossiers de Waymo restent expurgés.

Certains accidents ont donné lieu à des poursuites judiciaires. Un coursier à vélo et un conducteur de scooter ont poursuivi Cruise, et Waymo a réglé la question d'un accident de voiture survenu en 2016.

Cruise a déclaré que la voiture n'était pas autopilotée lors de l'incident du scooter et se bat contre l'affaire.

Le cycliste Christopher McCleary, qui a réglé son procès le mois dernier, a déclaré qu'il souffrait de blessures continues après avoir percuté une voiture Cruise qui, selon lui, s'est arrêtée de manière inattendue à San Francisco en 2018, et il remet en question l'expérimentation des voitures sans conducteur en public.

"Malheureusement", a-t-il déclaré par courriel, "j'ai l'impression que Cruise a "appris" à me heurter et qu'il s'agit en fait d'un sacrifice que j'ai dû faire pour permettre à Cruise de devenir "meilleure" pour prédire les situations."